Martinka mal zmlátiť do bezvedomia vlastný otec: Nečakaná zmena 8 mesiacov po brutálnej bitke!

Je ako živé striebro. Malý Martinko (5) z Hronca (okr. Brezno) vlani v novembri takmer prišiel o život.

Podľa polície ho vtedy do bezvedomia zmlátil vlastný otec Marek (31), ktorý je momentálne vo vyšetrovacej väzbe. Chlapčeka dostala do dočasnej starostlivosti starká Janka (46), vďaka ktorej postupne pribral okolo 10 kilogramov, pekne chodí a znova rozpráva.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

O chlapčeka sa celý čas zaujímala starká Janka (46), ktorá ho chodila do nemocnice pravidelne navštevovať a bola s ním aj na rehabilitáciách v Kováčovej. Následne si ho vo februári zobrala k sebe domov do dočasnej opatery. „Musel sa učiť všetko odznova. Nevedel ani chodiť a ani rozprávať. Teraz už pekne chodí, dokonca aj beží a ústočká sa mu niekedy nezastavia,“ hovorí stará mama.

Usmievavý chlapček pribral u babky okolo desať kilogramov a je z neho doslova živé striebro. „Ešte má problémy s rečou, no veríme, že sa to napraví. Dostal sa z toho veľmi dobre, ani sme to nečakali. V nemocnici to s ním vyzeralo ozaj zle,“ potvrdila starostlivá babka Janka. Martinko začal pred mesiacom chodiť do materskej školy, kde sa mu veľmi páči.

Bojuje o vnúčika

Hoci u starkej je Martinkovi veľmi dobre, chýbajú mu súrodenci. „Občas sa na nich pýta a zvykne s nimi telefonovať. Jeho mama Monika ho pravidelne navštevuje, má o neho záujem,“ prezrádza starostlivá žena, ktorá aktuálne čaká na vypracovanie znaleckých posudkov, aby mohol súd rozhodnúť o zverení do náhradnej osobnej starostlivosti. Pred týždňom to totiž zamietol. „Veríme, že čím skôr sa to už všetko skončí a Martinko ostane bývať s nami. Aj on si to praje,“ povie túžobne starká.

Podľa zdroja Nového Času sa zvyšní traja chlapčekovi súrodenci ocitli v detskom domove. Predtým boli v dočasnej opatere starej mamy z otcovej strany. Mama Monika (24) sa z Hronca presťahovala do Zvolena, kde si našla prácu. Vyšetrovanie ohavného prípadu brutálneho dobitia malého Maťka ešte nie je ukončené.