Spor prvého muža Markušoviec s podnikateľom naberá na obrátkach: Starosta mi odplašil rekreantov

Prišiel o tržby a nechce to nechať tak! Za problémom nie je koronavírus, ale reči o závadnosti vody. Pavol Sedmák totiž v Markušovciach (okr. Sp. N. Ves) prevádzkuje sú­kromný areál Riviéra aj s klubovým kúpaliskom.

Hoci má povolenia hygienikov, dostal sa do sporu so starostom Marekom Virágom. Ten miestnu časť Oľšo nepovažuje za bezpečnú pre spodnú vodu z bývalých baní a nepovoľuje tu výstavbu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Podnikateľ poukazuje na fakty, že starosta sa do médií vyjadruje o jeho areáli v negatívnom duchu. „Tvrdil, že tu namerali zvýšenú hladinu ortuti. Ľudia sa ma ihneď pýtali, či sa nemajú báť u mňa okúpať. V podstate mi odplašil zákazníkov. Jedna firma tu plánovala urobiť veľké posedenie, no po takejto reklame to zrušili a prišiel som o 7 500 eur,“ smutno povedal Sedmák, ktorý v tejto lokalite podniká už piaty rok.

Dodal, že už podal trestné oznámenie na starostu za informácie, ktoré o ňom v médiách šíril.Je pravdou, že zhruba 4 kilometre vzdušnou čiarou sa kedysi ťažila ortuť, ale práve tam dnes stoja obývané stavby a nikomu neprekáža, že tam sú hodnoty 10-násobne prekročené!“ sťažuje sa podnikateľ.

Starosta Markušoviec Marek Virág však tvrdí niečo iné. „S týmto areálom nemám nič spoločné. V tejto zóne v rámci územného plánu nie je povolená výstavba, lebo je tam kontaminácia vody a prostredia. V tejto časti nemôžeme vydávať stavebné povolenia, lebo nie sú v súlade s územným plánom,“ uviedol prvý muž obce a na otázku dvojakého metra zareagoval takto: „Neviem o tom, že by sme tam niekomu vydávali stavebné povolenie.“ Virága nedávno krizovali aj tamojší poslanci a vytýkali mu, že v obci, kde nemali ohnisko nákazy koronavírusom, vynaložili na opatrenia proti pandémii vyše 127-tisíc eur.