Viktória z Ružinova má doma 6 detí a neobyčajnú záhradu: Ako si na balkóne vypestovať zeleninu?

Niet nad vlastnú zeleninu! Na jej vypestovanie dokonca ani nepotrebujete vlastnú záhradu. Dôkazom toho je naša čitateľka Viktória z Ružinova, ktorá si na balkóne pestuje vlastné paradajky či uhorky! Dokonca to nie je ani náročné. Chcete vedieť, ako na to?

Ako vybrať kvetináč na balkónovú zeleninu

- najvhodnejší materiál je hlina

- ak si vyberiete iný materiál, dbajte na to, aby ste rastlinu nepremokrili

- radšej sa vyhnite kovovým

- dôležitý je objem nádoby, vyberajte podľa cieľovej zeleninky

- pri rastlinkách, ktoré potrebujú podporu, musí byť kvetináč hlboký

Hnojivá

Miroslav Gombík zo Záhradného centra Kulla

- Na zeleninu by som v prvom rade odporúčal bio alebo ekologické hnojivá. Čo sa týka zloženia, sú aj univerzálne na zeleninu, ale odporúčal by som vždy konkrétne hnojivo na daný druh zeleniny. Napríklad teraz sa stáva, že ľudom hnednú rajčiny. To je preto, lebo majú málo vápnika. Hnojivo presne na paradajky má zvýšený obsah kalcia. Ak sa rastlinke nedarí, nevyzerá, ako by mala, zjavne jej niektorá látka chýba. Správna kombinácia je vždy v konkrétnom hnojive.

Paradajky Otvoriť galériu Paradajky Zdroj: Viktória Tóthová

Pôda: prekyprené, prevzdušnené, priepustné pôdy

Svetlo: balkón orientovaný najlepšie na juh, aby bol cez deň čo najdlhšie oslnený

Kvetináč: s hĺbkou aspoň 30 cm

Špecialita: potrebujú na oporu paličky, o ktoré ich treba uviazať, mali by byť od seba vzdialené dosť, aby medzi nimi mohol prefukovať vietor. Sadiť je lepšie k stene balkóna.

Papriky

Pôda: nevadí im ani ťažšia, ale musí byť bohatá na humus

Svetlo: miesto by malo byť čo najviac osvetlené

Kvetináč: stačí hĺbka 15 cm

Špecialita: ak chcete pikantnejšie, skúste do blízkosti nasadiť chilli odrodu