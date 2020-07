Fico po podpise memoranda medzi Slovenskom a nemeckou energetickou spoločnosťou: Toto vláda nemala dopustiť

Vláda mala využiť peniaze z plánovaného deficitu na odkúpenie akcií Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding a nemala pripustiť ovládnutie VSE spoločnosťou E.ON.

Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Takáto koncentrácia kontroly energetiky je podľa neho veľmi nebezpečná. Fico tak reagoval na podpis memoranda o porozumení medzi Slovenskom a nemeckou energetickou spoločnosťou E.ON.

Podľa memoranda sa Slovensko vzdáva predkupného práva na 49-percentný balík akcií VSE Holding, za čo dostane od spoločnosti E.ON 35 miliónov eur. "V tomto prípade si myslím, že tu nejde o 35 miliónov za predkupné právo. V tomto prípade ide o judášsky groš za to, že spoločnosť E.ON bude ovládať dve tretiny distribúcie elektriny na Slovensku," povedal Fico.

Bývalý premiér upozornil, že za minulej vlády mal minister hospodárstva Peter Žiga (vtedy Smer-SD) príkaz vrátiť do rúk štátu, pokiaľ na to bude príležitosť, všetok strategický majetok. Fico pripomenul vrátenie elektrárne Gabčíkovo či zastavenie privatizácie bratislavského letiska. Na odkúpenie podielu v Stredoslovenskej energetike (SSE) v roku 2013 od francúzskej firmy Electricité de France (EDF) nemal podľa neho štát peniaze. Podiel a manažérsku kontrolu nad SSE vtedy získal český Energetický a průmyslový holding (EPH), no štát z tejto transakcie neprofitoval.

Podľa Fica by mal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zverejniť sumu, za ktorú predal štát 49-percentný podiel VSE v roku 2002 za vlády Mikuláša Dzurindu a porovnať ju s aktuálnou sumou, za ktorú balík akcií VSE Holdingu predáva súčasný majiteľ RWE spoločnosti E.ON. Sulík túto sumu nespresnil, keď sa odvolal na nesúhlas obchodných partnerov. Neštandardné je podľa šéfa Smeru-SD aj to, že o takomto rozhodnutí nerokovala vláda, ale oznámil ho minister hospodárstva.