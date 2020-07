Na aktuálnu situáciu reaguje aj Slovan: Najskôr negatívny test, až potom príprava

Tri prehry a koronavírus si z Brna priviezla slovenská hokejová reprezentácie do 20 rokov.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) potvrdil, že jeden člen slovenskej výpravy mal pozitívny test na nový koronavírus. Zväz už má k dispozícii výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v tele 14 z 33 členov slovenskej dvadsiatky, ktorá ostáva v povinnej karanténe

Po troch dueloch v Brne, v ktorých Slováci podľahli svojim súperom 2:6, 0:4 a 1:3, česká strana v utorok potvrdila výskyt ochorenia COVID-19 u troch hráčov juniorského tímu po týchto dueloch. Bezprostredne po tejto správe všetci členovia tímu SR putovali do izolácie a podstúpili testy na koronavírus, ktorých prvým výsledkom je jeden testovaný hokejista. Trenčianska partia: tréneri Róbert Petrovický a Viliam Čacho a dvaja hráči Rayen Petrovický i Šimon Latkóczy po stredajších testoch už včera ráno poznali výsledky. „Všetci sme mali negatívne testy, čo nás, samozrejme, potešilo. Lenže stále musíme zotrvať v povinnej domácej karanténe, a to nasledujúce dva týždne. A spolu s nami aj rodinní príslušníci,“ prezradil pre Nový Čas majster sveta z roku 2002 Petrovický. „Nie je to veru ľahká situácia hlavne pre hráčov. Dva týždne budú teraz bez ľadu a tí, čo majú cestovať do svojich zahraničných klubov, tak pôjdu potom opäť do niekoľkodňovej karantény,“ doplnil kouč našich mladíkov.

PRED PRÍPRAVOU NA TESTY

Na vzniknutú situáciu v Česku, kde sa nakazili nielen traja mladíci do 20 rokov, ale pozitívne prípady hlási aj viacero extraligových či prvoligových tímov, zareagovali aj naše kluby. Bratislavský Slovan, ktorý ofi ciálne štartuje prípravu na ľade v pondelok, poslal včera na testy svojich hráčov a členov tímu. Tí sa musia na zraze preukázať negatívnym testom a až potom sa môžu zapojiť do prípravy. Rovnako tento krok plánujú urobiť aj ostatné naše kluby