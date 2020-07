Viete, ako funguje diferenciál? Vďaka tomuto videu ho pochopíte okamžite a dokonale

Keby nebolo diferenciálu, dodnes by sme jazdili tridsiatkou a nemali by sme nad svojimi autami kontrolu. Ako ale tento diferenciál vlastne funguje? Pozrite si toto video staré polstoročie, práve z neho sa dozviete všetko potrebné.

Keď ešte počítače nevedeli pripravovať pestré farebné animácie, vedeli filmári oveľa praktickejšie a zrorumiteľnejšie vysvetľovať princípy mechanizmov a ich funkčnosť. Dobrou ukážkou tohto tvrdenia je video o tom, ako funguje diferenciál v automobiloch.

Diferenciál je pre funkčnosť automobilov priam nevyhnutný, pretože umožňuje, aby sa jedno koleso točilo rozdielnou rýchlosťou ako druhé na rovnakej náprave. Vďaka tomu vieme prejsť zákrutou, prípadne zdolávať terén. Moderný diferenciál je už oveľa komplikovanejšia súčiastka ako tá predvedená na starom filme, systém elektronického diferenciálu zmenil veľmi veľa. Princíp jeho funkčnosti je však viacmenej rovnaký a pre automobily pritom tak dôležitý!

Podstatou myšlienky, ktorá stála pri zrode diferenciálu, je nasledovný predpoklad: keď automobil prechádza cez zákrutu, kolesá na vnútornej strane oblúka prekonávajú menšiu vzdialenosť, zatiaľ čo tie vo vonkajšom oblúku väčšiu.

To znamená, že tie vnútorné (teda ľavé alebo pravé podľa smeru zákruty) sa musia točiť pomalšie. V minulosti, keď si s týmto problémom konštruktéri nevedeli poradiť, napájali na motor iba jediné koleso na celom vozidle. To však, celkom prirodzene, nebolo ideálne riešenie. Problém bolo už len prechádzanie cez mierny terén. Keď sa toto jediné koleso dostalo do vzduchu, stál s ním aj celý automobil.

Moderný elektronický diferenciál je podobný tomu jednoduchému, umožňuje však priebežnú zmenu nastavení pre lepšiu kontrolu kolies a tak aj celého podvozka. Dnes poznáme diferenciál otvorený a samosvorný, väčšina áut s predným pohonom pracuje s otvoreným diferenciálom.