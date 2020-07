Ministerka Remišová: Kto bude koordinovať fond obnovy? Nemá význam sa o tom dohadovať

Kto bude koordinovať prostriedky z fondu obnovy na vykonanie reforiem, je skôr technická otázka a nemá význam sa o tom teraz dohadovať. Uviedla to vo štvrtok vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na tlačovom brífingu.

Ako tento týždeň podotkol vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), predpokladá, že kompetencie za peniaze z tohto fondu budú v rukách úradu vlády. Aby agendu fondu obnovy na seba prevzal premiér Igor Matovič (OĽANO), žiadajú aj slovenskí europoslanci.

"Tú koordináciu vidím na medzivládnej úrovni, to znamená, musia byť do toho zapojené všetky ministerstvá, ktoré budú nositeľmi reforiem," dodala Remišová. Ako spomenula, Slovensko potrebuje výsledky a motiváciu všetkých členov vlády na to, aby to zvládlo.

"V prvom rade treba hovoriť o tom, kto má tú robotu urobiť a čo urobíme. My za náš rezort v tom máme jasno - čo chcem urobiť, kam chceme tie peniaze investovať a akým spôsobom ich chceme investovať," reagovala Remišová s tým, že reformné projekty musia tiež nadväzovať na národný plán reforiem.

Úlohu jej rezortu v kontexte čerpania prostriedkov z fondu obnovy vidí Remišová vo výzvach budúcnosti. "To znamená, čo sú tie oblasti, do ktorých treba investovať, aby skokovo sme posunuli Slovensko o jednu generáciu dopredu," vysvetlila Remišová s tým, že potenciál vidí v digitalizácii, teda v konektivite, zásadnom zlepšovaní verejných služieb a posilnení digitálnych zručností obyvateľstva. Slovensko tiež podľa nej musí investovať do perspektívnych odvetví ako IT oblasť, sféra biotechnológií, automobilový priemysel či elektromobilita.