Aká je budúcnosť Martina Valjenta? O jehu služby má záujem španielský gigant!

Martin Valjent (24) prežíval posledný rok sezónu snov. So svojou Mallorcou postúpil do najvyššej španielskej ligy.

No dlho sa tam neohriali. Hneď po roku zostúpili opäť tam, odkiaľ prišli. A to si dobre uvedomuje aj náš Martin. Podľa jeho slov momentálne nerieši či je jeho tím v druhej lige alebo nie, hlavnú úlohu hrá to že zmluvu má platnú ešte dva roky.



O jeho služby už vo februári prejavil záujem dlhoročný účastník La Ligy Valencia. Tá prišla o zraneného Ezequiela Garaya, ktorý si roztrhol predný križný väz. Náhradou mal byť práve Valjent. Ten ich však odmietol.



Po necelom pólroku je však Valencia späť. Opäť prejavila záujem o služby slovenského zadáka. Jeho aktuálne hodnota je 2,4 milióna eur, čo je pre taký veľkoklub, akým je Valencia atraktívna cena.