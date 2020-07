Nestrieľajte! Vtipná reakcia člena klubu: Teplomer si pomýlil so zbraňou

V Brazílii sa podobne ako všade vo svete opäť rozbiehajú športové podujatia.

Hoci je na tom Brazília čo sa koronavírusu týka stále zle, za prísnych bezpečnostných podmienok je možné pokračovať v súťažiach. Aj v tej futbalovej.



Po príjazde autubus k štadiónu z neho začali vystupovať členovia klubu a hráči. Každému pred vstupom do útrob štadióna zmerlai teplotu a vydezinfikovali ruky.



Teplota sa meria bezdotykovo, keď osoba obsluhujúca teplomer ho priloží k hlave daného človeka. To si tento pán zamenil so zbraňou a vtipne dvihol ruky nad hlavu.