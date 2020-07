Ľudia sa boja zmeny, nechcú prísť o gastráče

V uliciach je petícia za zachovanie stravných lístkov. Hlása, že bojuje za poslednú nezdanenú sociálnu istotu. Petíciu odštartovala Iniciatíva za zachovanie stravovacích poukážok, stojí za ňou podnikateľ a aktivista Ľubomír Sečkár.

Zachovanie „gastráčov“ má podľa iniciatívy viac výhod ako nevýhod. Na stravné lístky vám napríklad nesiahne exekútor, nepočítajú sa do vášho platu, dostanú ich aj ľudia s najnižším sociálnym príjmom a chodia skôr ako výplata – to je len niekoľko argumentov, prečo chce aktivista stravné poukážky zachovať.

Ľubomír Sečkár sa dlhé roky angažuje v sociálnej sfére. Popri práci a rôznych dobročinných akciách sa ho ľudia bežne pýtajú na názory. „Viedol som diskusiu so zamestnancami, odborármi, aj zástupcami gastro prevádzok. Dozvedel som sa veľa pádnych argumentov, prečo je potrebné stravné lístky zachovať. Otázka stravovacích poukážok sa dotkne každého. Najhorší bude dopad na sociálne slabšie skupiny,“ vysvetľuje.

Petícia je už v obehu, za pár hodín ju podpísalo viac ako tritisíc ľudí. Realitou je aktuálne ďalšia petícia – za odmrazenie príspevku na stravovanie pre zamestnancov, ktorú iniciuje ECHOZ - Energeticko-Chemický odborový zväz. Podľa nich by sa nielenže nemali stravné lístky zrušiť, ale dokonca by sa mala zvýšiť ich hodnota, vzhľadom na to, že zdražujú potraviny. O budúcnosti „gastráčov“ by mala vláda rozhodnúť na jeseň.

Petície môžete podpísať aj elektronicky na www.peticie.com