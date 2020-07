Speváčka Mária Čírová sa teší zo synčeka Rubena: Romantický dar od manžela

Speváčka Mária Čírová (31) sa v utorok ráno stala trojnásobnou mamou. S manželom Marošom Kachútom (46) sa tešia zo synčeka s netradičným menom Ruben.

K Hugovi a Zoe pribudol ďalší súrodenec! Termín pôrodu mala speváčka Čírová stanovený až na budúci týždeň, osud to však chcel inak a maličký Ruben sa pýtal na svet už v noci z pondelka na utorok. „Ruben Kachút, vitaj medzi nami. Chlapček náš, snívali sme o tebe, predstavovali sme si ťa a teraz si už náš. Piaty člen našej rodiny,“ napísala k fotke s bábätkom na Instagrame speváčka.

Ako uviedol pre Nový Čas jej manžel, dieťatko očakávali až 4. augusta. Speváčka dostala bolesti v pondelok a on ju odviezol na súkromnú kliniku v Bratislave. „Ja som išiel ešte domov, lebo to nevyzeralo, že bude rodiť ešte v noci. Ale o tretej mi volala, že sa to rozbehlo, tak som prišiel okolo štvrtej v noci a o pol deviatej sa narodil,“ dodal šťastný otecko. Krátko po pôrode Márie sa stihol postarať o poriadnu romantiku. Kým iní muži nosia žene po pôrode kvety, u Kachútovcov to bolo niečo trvácnejšie. "Povedal, že kvety by som aj tak musela jedného dňa vyhodiť. Zavri oči, láska," napísala k záberu troch zlatých prsteňov dojatá Čírová.