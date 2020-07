Slovan v prípravnom zápase nestačil na Slovácko: Takto sa nechceme prezentovať, odkazuje Kozák

Futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava prehrali v stredajšom prípravnom stretnutí v Malackách s českým prvoligistom 1. FC Slovácko 3:4.

Nestačili im ani góly Alena Ožbolta, Erika Daniela a Dávida Holmana, ktorý premenil jedenástku. Najbližší prípravný zápas absolvujú zverenci Jána Kozáka ml. v sobotu o 18.00 h, keď sa v maďarskom Felcsúte stretnú s domácou Akadémiou Ferenca Puskása.

Hráči FK Senica zvíťazili nad rakúskym LASK Linz 2:0. FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble podľahol maďarskej Kisvárde 0:2.

Ján Kozák ml. (zdroj skslovan.com): „Dnes sa potvrdilo, že keď hráči nie sú dostatočne skoncentrovaní a nastavení na zápas, tak to potom na ihrisku takto dopadne. Určite sa takto nechceme prezentovať, pričom v rámci posledného roka sme sa týmto spôsobom v lige, pohári či príprave ani neprezentovali. Hráči počas prípravy bojujú o svoje miesta v tíme i zostave. Pokiaľ si niektorí myslia, že si miesto zaslúžia takýmto prístupom ako dnes, tak sú na omyle. Určite si to medzi sebou vyriešime v kabíne. Zakladáme si na pevnej defenzíve, no dnes sme boli vo vlastnej šestnástke nedôrazní, robili sme chyby, z čoho plynuli inkasované góly.

Prípava FL:

LASK Linz - FK Senica 0:2 (0:0)

Góly: 72. Fotr, 85. J. Buchel



FC Kisvárda - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0 (0:0)

Góly: 60. a 87. Cukalasz (druhý 11 m)



ŠK Slovan Bratislava – 1. FC Slovácko 3:4 (2:2) - hralo sa v Malackách

Góly: 22. Ožbolt, 33. Daniel, 52. Holman (z 11 m) – 38. a 56. Cicilia, 28. Sadílek, 61. Kohút