Šťastná Vera Wisterová: Tajný prílet so synmi na Slovensko! Teraz musia splniť dôležitú vec

Moderátorka Vera Wisterová (43) sa po dlhých siedmich mesiacoch dočkala.

Americká sudkyňa na chicagskom súde rozhodla o navrátení detí na Slovensko a Vera sa s nimi mohla vydať na cestu domov. Synov Thea (6) a Harlowa (8) si v stredu priviedla späť domov po tom, čo ich jej exmanžel Jeremy Hulsh (41) ešte v októbri minulého roka uniesol z bratislavského nákupného centra. Ťažká bitka so šťastným koncom! Známa moderátorka Vera Wisterová od októbra minulého roka bojovala so svojím exmanželom Jeremym Hulshom o ich dvoch maloletých synov.

Kvôli nepríjemným problémom v minulosti medzi vtedajšími manželmi boli deti zverené do výhradnej starostlivosti matky a ich otec mal presne stanovené, kedy s deťmi môže byť, ale len s dozorom. Vyhrotené vzťahy medzi Verou a Jeremym vyústili do únosu chlapcov z nákupného centra, kde nešťastnej udalosti nedokázal zabrániť ani Verin otec. Deti sa ocitli s otcom v Amerike, kde sa začala neúprosná súdna vojna. Jeremy žiadal ponechať synov v USA, nakoľko majú aj americké pasy a nevydať ich na Slovensko. Vera, naopak, žiadala okamžité vrátenie jej detí na Slovensko, kde chodili do školy a škôlky, a kde žili od roku 2014.

Po dlhých mesiacoch súdnych sporov v americkom Chicagu nakoniec sudkyňa Virginia M. Kendall potvrdila to, čo už predtým aj slovenské súdy a síce, že domovom chlapcov je Slovensko. Jeremy súd prehral a Vera dostala zelenú na návrat s deťmi domov. Emócie, ktoré museli lomcovať našou známou moderátorkou, sa zrejme nedajú opísať. Včera podvečer aj so synmi priletela na viedenské letisko a bola šťastím bez seba, že si vezie svojich synčekov domov. Vera, Theo aj Harlow teraz musia zostať v nevyhnutnej karanténe.

Jeremy s rozsudkom nesúhlasí

Zatiaľ čo dostala Vera od americkej sudkyne zelenú a mohla s deťmi vycestovať z USA, na americkom súde leží Jeremyho odvolanie protii rozsudku sudkyne Kendall, ktorá rozhodla o vrátení detí na Slovensko. Jeremymu sa to rozhodne nepáči, a preto podniká všetky možné dostupné kroky, aby to zvrátil. Aj keď bezprostredne po vydaní rozsudku podal žiadosť o dočasné opatrenie, aby deti nemuseli do lehoty 21 dní vycestovať, nepochodil a rovnako tak ani na odvolacom súde, kde napadol zamietnutie tejto žiadosti.

Veru a synov sa mu tak pred odchodom z krajiny zastaviť nepodarilo. Stále je však aktívne jeho odvolanie proti samotnému rozsudku, o ktorom bude odvolací súd rozhodovať 7. augusta. Či sa Vera opäť vráti na súdne pojednávanie do Ameriky, alebo sa nechá zastupovať právnikmi, sa ukáže už čoskoro. Ako však priznala sudkyňa Kendall v odôvodnení jej rozhodnutia o navrátení detí, Jeremy má podľa nej malú šancu uspieť na odvolacom súde, pretože Vera mala všetky tvrdenia veľmi dobre podložené.