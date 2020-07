Koniec nočnej mory! Moderátorka Wisterová má synov opäť pri sebe: Návrat na Slovensko

Konečne sú doma! Po plejáde trestných oznámení, zásahov polície, vypovedaniach, lekárskych posudkov či súdnych pojednávaniach sa Vere Wisterovej splnil najväčší sen.

Exmanžel Jeremy Hulsh sa moderátorke všemožne snažil zabrániť, aby so synmi odletela z USA. Odvolal sa proti rozsudku, ktorý povolil návrat jeho synov s matkou na Slovensko. V tejto veci bol už stanovený prvý termín odvolacieho konania proti samotnému rozhodnutiu, a to už na 7. augusta. Toto konanie však nemá žiadny vplyv na fakt, že Vera mohla s deťmi z krajiny vycestovať, kedy bude chcieť. Moderátorka neváhala a využila to. Po siedmich mesiacoch od únosu sa aj so synmi konečne vrátila na Slovensko.