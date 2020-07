Alarmujúca štatistika nehodovosti cyklistov: Najčastejšie chyby, ktoré vás môžu stáť život!

Zaznamenávame veľký nárast! Aj v dôsledku pandémie si na Slovensku našli v nenáročnom športe záľubu mladí aj starí.

Bicykle na cestách sú čoraz častejšie, no v úzkych uliciach miest, na okresných cestách aj v lesoch, žiaľ, neraz jazdia aj menej disciplinovaní ľudia. S počtom milovníkov tohto dopravného prostriedku tak stúpa i počet zranení. Záchranná zdravotná služba spočítala, že len do 27. júla museli zasahovať pri 463 prípadoch. Aj štatistika policajného zboru naznačuje, že pribúdajú vážne nehody. Od januára do polovice júla 2020 na cestách zahynulo takmer toľko cyklistov, ako za celý predminulý alebo minulý rok. Čo je za tým?

Najčastejšie chyby cyklistov

Muži zákona pred časom vymenovali najčastejšie chyby, akých sa cyklisti pri jazde dopúšťajú. Medzi ne patrí jazda bez svetiel a reflexných prvkov alebo jazde na bicykli mimo obce bez prilby. Dôležité je taktiež dbať na to, aby pri jazde po krajnici alebo okraji vozovky cyklisti jazdili len jednotlivo za sebou. „Dvaja cyklisti vedľa seba môžu ísť len po cestičke pre cyklistov a aj to len vtedy, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky,“ vyjadrila sa pred dvoma rokmi policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová. Ohľaduplní však musia byť aj šoféri. „Dodržiavajte dostatočný bočný odstup od cyklistov pri ich predchádzaní, počítajte s nepozornosťou, horším zrakom a sluchom predovšetkým starších ľudí. Počas jazdy venujte zvýšenú pozornosť pravej strane vozovky z dôvodu najpravdepodobnejšieho výskytu cyklistov,“ dodala.