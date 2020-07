Majský dostal trest za spreneveru 15 miliónov eur, rázna reakcia jeho advokáta: Má sa horšie a horšie!

Konečne padol rozsudok! Dlhých 16 rokov dokázal veľkopodnikateľ Jozef Majský (74) kľučkovať súdnou mašinériou bez konečného verdiktu.

Večný maród sa ani včera nedostavil na pojednávanie na Najvyššom súde. Napriek tomu mu senát potvrdil 9-ročný trest za tunelovanie nebankoviek. Odsedí si trest v Českej republike?! Viac ako 850-tisíc zmlúv a desaťtisíce zničených životov. Väčšina klientov nebankoviek BMG Invest a Horizont Slovakia vložené peniaze, za ktoré im núkali obrovské zisky, už nikdy nevidela. Kým ľudia stratili svoje ťažko našetrené úspory zo dňa na deň, Jozef Majský si vypočul trest až po 16 rokoch od podania obžaloby.

Ani v stredu však na pojednávanie na Najvyšší súd neprišiel. Po prepustení z nemocnice v Šumperku sa má zotavovať v byte svojho kamaráta v Ostrave. „Samozrejme, je stále v Českej republike, konštatoval to aj súd na dnešnom pojednávaní,“ vysvetlil Majského advokát Peter Filip s tým, že s klientom sa už dlhšiu dobu nekontaktoval. „Vzhľadom na psychiatrický aj urologický posudok si myslím, že on vôbec nevie, čo sa deje. Neviem, v akom stave sa nachádzal, keď mu to bolo doručované do nemocnice,“ hovoril na súde.

9 rokov natvrdo

Napriek tomu, že veľkopodnikateľovi malo byť doručené predvolanie, z pojednávanie sa neospravedlnil. „Považujem to za vrchol arogancie,“ povedal Šanta s tým, že ak sa obžalovaný už nenachádza v nemocnici, mohol absolvovať cestu z Ostravy na súd do Bratislavy. Pohár trpezlivosti však pretiekol aj členom senátu a rozhodli sa konať aj v Majského neprítomnosti. Nakoniec mu potvrdili 9-ročný trest, ktorý mu pred piatimi rokmi odklepol už Špecializovaný súd.

Podľa súdu nebol predložený žiadny dôkaz, že by do nebankoviek investovali. Majský kúpil Horizont cez nastrčené osoby za symbolickú korunu a cez nastrčené firmy. „Získal tým 40 miliónov korún v hotovosti a 800-miliónový majetok,“ zdôraznil súd. Jeho konanie je preukázané priamymi dôkazmi, a to predovšetkým výpoveďou Vladimíra Fruniho aj Mariána Šebeščáka, ktorí pôvodne stáli za nebankovým impériom.

Dobehla ho spravodlivosť

Prokurátor Ján Šanta bol pri tejto kauze od začiatku, aj keď sa v novembri 2004 podala na súd obžaloba. „Je to kus môjho života,“ povedal. Po 16 rokoch obštrukcií je rád, že spravodlivosť nebola slepá a že vinníci sú konečne potrestaní. „Spravodlivosť dobehla ďalšieho, čo si celý život myslel, že je nad zákonom a snáď obštrukciami sa spravodlivosti vyhne. Nestalo sa tak,“ reagoval na verdikt dozorujúci prokurátor prípadu.

Odsedí si trest v Česku?

Majský strávil vo väzbe takmer 2,5 roka. Presne o toľko by sa mu mal pobyt z 9-ročného trestu za mrežami skrátiť. Nie je vylúčené, že si ho Majský ako český občan odpyká v Českej republike, hoci je na neho vydaný európsky zatýkací rozkaz. Doteraz sa nepodarilo ostravskému súdu rozhodnúť o jeho vydaní na Slovensko. „Neviem si predstaviť, ako bude prebiehať realizácia tohto rozsudku,“ konštatoval advokát Peter Filip s tým, že tento rozsudok vzhľadom na zdravotný stav Majského a dĺžku konania by nemal vyzerať takto.