Tragédia autobusu pri Nitre si vyžiadala 12 mŕtvych: Znalci už zistili príčinu nehody

Konečne je hotový! Znalcom z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline sa podarilo uzavrieť znalecký posudok, ktorý odhaľuje skutočnú príčinu obzvlášť tragickej nehody pri obci Kolíňany (okr. Nitra).

K obrovskému nešťastiu, ktoré zasia­hlo celé Slovensko, došlo minulý rok 13. novembra. Zrážku nákladného auta s autobusom plným študentov neprežilo až 12 ľudí, z toho štyri maloleté deti. Dlhoočakávaný posudok znalci poskytnú vyšetrovateľom budúci týždeň. Vypracovanie znaleckého posudku trvalo viac ako 8 mesiacov.

„Budúci týždeň posielame hotový posudok vyšetrovateľovi. Žiaľ, zo zákona my nesmieme prezradiť, čo bolo príčinou havárie, to až vyšetrovateľ. Ale môžem povedať, že to bola súhra viacerých faktorov. Hovorilo sa aj o vlne na ceste, tá však zohrala v tomto prípade veľmi malú úlohu,“ vysvetľuje šéf tímu znalcov Gustáv Kasanický. Pozostalí po obetiach už na jar hovorili, že sú nespokojní s postupom vyšetrovania.

Trápilo ich aj to, že vypracovanie posudku trvá pridlho. „Zdržala nás aj koronakríza, tri mesiace sme nerobili, ale tiež to bolo veľmi zložité. Urobili sme množstvo meraní, laboratórnych testov a tiež sme museli čakať pri rekonštrukcii na vhodné počasie,“ objasnil Kasanický a dodal: „Cítili sme obrovskú zodpovednosť.“

Podľa nitrianskej krajskej policajnej hovorkyne Renáty Čuhákovej vyšetrovanie tohto hrozného nešťastia pokračuje. Čakalo sa na výsledky znaleckého posudku, bez ktorých vyšetrovateľ nemôže vo veci ďalej rozhodnúť. Cesta smrti, na ktorej sa odohrala obrovská tragédia, je už pokrytá novým asfaltom.