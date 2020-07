Danka Barteková bod od triumfu v pretekoch po čase: Korona zmenila celé Taliansko

Dlhé hodiny prehodnocovala, či sa má vydať do Talianska v tomto čase koronavírusovej pliagy.

Po prvých pretekoch, ktoré absolvovala po dlhom čase, je slovenská strelkyňa Danka Barteková (35) rada, že tento krok urobila. V talianskom rezorte Umbriaverde neďaleko mesta Massa Martana obsadila v skeete druhé miesto. O pretekoch, ale aj o dojmoch z krajiny, ktorú výrazne poznačila pandémia, pre Nový Čas povedala: „Korona zmenila Taliansko!“

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

To bol prvý a silný dojem našej úspešnej športovkyne a členky Medzinárodného olympijského výboru. Do Talianska chodí už roky pravidelne trénovať, lebo táto krajina má nielen najlepšie pretekárky, ale aj najlepších výrobcov športových zbraní. „Najviac ma prekvapilo ticho.spustila Danka, ktorá tvrdí, že Taliani po tom, čo si zažili, zvážneli. „Sú zodpovednejší. Všetci tu nosia rúška tam, kde treba. Ruky si nepodávame, dodržiavame odstupy. Jednoducho je to iné Taliansko, než na aké som bola zvyknutá,“ pokračovala naša úspešná strelkyňa, ktorá si samotné preteky užila ako už dávno nie.

Prehra o jediný bod ju škrie, ale uznala, že prehrala s ozajstnou šampiónkou. Veď domáca Chiara Cainerová má zo skeetu zlato z OH 2008 v Pekingu a striebro z OH 2016 v Rio de Janeiro... „Preteky a takúto konkurenciu som potrebovala ako stimul, motiváciu, aby som si na seba dala trošku tlaku. Predsa len, odstrieľať preteky s dvoma olympijskými víťazkami v štartovom poli je niečo iné ako trénovať do úmoru,“ dodala Danka Barteková, ktorú v Taliansku čakajú ešte jedny preteky v tej istej konkurencii a medzitým tréningy s jej kompletným tímom. Ak aj v tých druhých pretekoch nastrieľa 121, bude spokojná. „To je výkon, ktorým by som sa na vrcholných podujatiach určite nestratila,“ dodala ešte.

Odklad olympiády v Tokiu sa postaral o to, že Danka Barteková zostane členkou komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru až do budúcoročných OH. Do komisie bola zvolená počas OH 2012 v Londýne a mandát jej mal vypršať v posledný deň OH v Tokiu tohto roku, teda 9. augusta 2020. Exekutíva MOV schválila, že mandát sa skončí až v posledných deň olympijských hier na budúci rok, konkrétne 8. augusta 2021.