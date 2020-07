Obyvatelia obce na Turci sa boja vyjsť z vlastného domu: Po dvoroch sa nám špacíruje medveď!

V dedine sa cíti ako doma. Mladý medvedí samec, ktorého odvrhla ako najstaršie mláďa vlastná matka, nemá na ružiach ustlané. Podľa ochranárov sa totiž nemôže pohybovať po kraji lesa, pretože ho odtiaľ odháňajú iné medvede, ale ani v lese, odkiaľ ho zase vyháňa vlastná matka.

Vyhladovaný maco tak nemá na výber a čoraz častejšie zlieza do dediny Belá-Dulice (okr. Martin). Miestni sú z neho poriadne vystrašení, lebo medveď im ničí úrodu a špacíruje sa po dvoroch. Dedinčania sa sťažujú, že im narobil značné škody - zničil úrodu, polámal stromy a dokonca sa pustil aj do rozoberania strechy rodinného domu. „Vošiel nám priamo pod okná domu do záhrady. Otec ráno išiel po dvore a zbadal ho pod čerešňou, zľakol sa a utekal domov. Po hodine nabral odvahu, zobral psa a skúšal maca z dvora vyhnať. Otec bol prekvapený, že sa to psovi podarilo a maco ušiel,“ hovorí obyvateľ obce Miroslav. Stretnutie s vyhladovaným medveďom na vlastnej koži zažil aj poľovník Michal Štalik.

„Išli sme s priateľkou v aute z doliny, boli sme na chate. Zbadal som ho pod priehradou a hneď som zastal. Maco sa prehrabával v starom pni, hľadal tam niečo pod zub. Vtom od dediny šliapal cyklista a ťukal po ceste do mobilu. Prešli popri sebe a vôbec sa nevideli. Keď som cyklistu zastavil a ukázal prstom na medveďa pár krokov od neho, skoro spadol z bicykla,“ opisuje stretnutie so šelmou Michal. Medveď sa medzitým znenazdajky rozbehol k autu. „Našťastie, keď počul cyklistu vykríknuť, otočil sa o odkráčal preč. Nebol plachý, skôr je zvedavý,“ myslí si poľovník, ktorý si uvedomuje, že medveďov je v Belianskej doline veľa, no je proti tomu, aby sa strieľali. Bol by radšej, keby ich ochrancovia prírody odchytili a premiestnili inam.

„Výskyt medveďa hnedého v obci Belá-Dulice monitoruje zásahový tím. Podľa aktuálnych informácií by už medveď do obce nemal prenikať a teraz sa opakovane vyskytuje viac v Jasenskej doline, čo je zapríčinené prítomnosťou komunálneho odpadu,“ povedala pre Nový Čas hovorkyňa Štátnej ochrany prírody Anna Weissová. Medveďa si však niektorí dedinčania obľúbili a je im ho ľúto. „Nevieme o tom, že by bol zahnaný a nechodil ku nám, veď ešte predvčerom ho tu niekto videl. Dokonca mu tam nejaký dobrák nasypal suchý chlieb, takže sa určite bude vracať,“ hovorí poľovník, ktorý si vychudnutého samca nafotil pri priehrade.