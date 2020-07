Spevák Žbirka o vzniku svojho dokumentu: Tvorcovia ma klamali, že sú kamery vypnuté

Odhalil pôvod niektorých záberov.

Legendárny slovenský spevák Miroslav Meky Žbirka (62) len pred pár týždňami predstavil svoj dlhoočakávaný dokument, ktorý sa zameriava na jeho neobyčajný život a dlhoročnú kariéru. Ten sa stal okamžite trhákom, ktorý si už v do kín išlo pozrieť množstvo ľudí. Meky teraz prezradil, prečo film pôsobí tak skutočne a presvedčivo. Vraj ho tajne kamerovali!

Známy spevák Žbirka uviedol na Slovensku svoj životný dokument s názvom Meky. Jeho príprava však nebola vôbec ľahká. „Film sa natáčal až dva roky,“ prezradil Meky, ktorý nechal režisérovi úplne voľné ruky a s výsledkom je teraz nad mieru spokojný. Za ten dlhý čas si však musel na pár vecí zvykať.

„Bolo to také zvláštne, že dva roky za mnou chodili kameramani,“ dodal v rozhovore pre CNN Prima News. To mu ale nevadilo. „Potom však robili také klamstvá, že sa tvárili, že nenatáčajú, ale kamery neboli vypnuté,“ dodal s úsmevom Žbirka, ktorý im to ale neberie za zle. Taktiež mu neprekáža, že také zábery sú vo filme použité a zverejnené, pretože to vraj len poukazuje na skutočnosť a otvorenosť, ktorú z filmu cítiť.