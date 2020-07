Nepríjemné správy pred zápasom Európskej ligy: Futbalista FC Sevilla sa nakazil koronavírusom

Nemenovaný futbalista FC Sevilla mal týždeň pred osmifinálovým zápasom Európskej ligy s AS Rím pozitívny test na koronavírus.

Španielsky tím uviedol na webe, že dotyčný hráč nejaví žiadne príznaky ochorenia a je v domácej izolácii. Podľa vyjadrenia klubu vzišiel pozitívny nález z nedeľného testovania všetkých hráčov aj členov realizačného tímu. Po zistení výsledkov boli zrušené tréningy a vykonaná dezinfekcia všetkých priestorov, kde sa nakazený pohyboval. Zvyšok tímu sa odvtedy podrobil ďalším dvom sériám testov. Prvé boli všetky negatívne, výsledky druhých budú známe vo štvrtok.

Pokiaľ budú takisto negatívne, vrátia sa hráči ešte v ten istý deň do tréningu. Štvrtý tím uplynulého ročníka španielskej ligy Sevilla by sa mala s AS Rím stretnúť budúci štvrtok v Duisburgu. Rovnako ako v ďalších kolách sa bude hrať len na jedno stretnutie.