Družička s nervami v koncoch: To, čo od nej požaduje nevesta, je už vrchol

Nevesta má jasnú predstavu o svojej svadbe. Svoje požiadavky neváhala oznámiť družičkám.

Deň svadby je pre nevesty jedným z najvýnimočnejších. Každá ho chce mať podľa seba, každá sa modlí, aby jej plány vyšli do bodky.

Niektoré ženy svadobným prípravám natoľko prepadnú, že jediné, na čo sa sústredia je dokonalá vízia o svadbe zrealizovaná do úspešného konca. To je zrejme aj prípad ženy, ktorá jasne povedala družičkám, čo od nich očakáva. Jedna z nich sa vyžalovala na portáli Mumsnet. Ozrejmila, že jej sesternica, ktorá sa bude vydávať chce, aby kvôli jej svadbe investovala do vybraných šiat 450 dolárov (380 eur), píše foxnews.com.

Netradičná svadobná fotka vyvolala ošiaľ: Ľudia zúria! Uvidíte, čo robí nevesta, okamžite pochopíte

Družička bola natoľko zúfalá, že sa na názor pýtala anonymných ľudí. "Keby to bola moja svadba, nikdy by som niečo také nežiadala od mojich hostí. Vy by ste zaplatili?" napísala. Väčšina z komentujúcich súhlasila s nešťastnou družičkou a utvrdili ju v jej názore, že ide o premrštenú sumu. Navyše jej niektoré ženy písali, že za šaty by mala zaplatiť nevesta, ktorá si ju za družičku vybrala, resp. mala by mať svadbu, ktorú si sama môže dovoliť.