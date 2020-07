Prelomový objav! Vedci našli spôsob, ako diagnostikovať Alzheimera už 20 rokov pred prvými príznakmi

Výskumníci sa už dlho snažia nájsť spôsob, ako určiť rôzne choroby tým najmenej invazívnym spôsobom. Najnovšie sa im podarilo vytvoriť krvný test, ktorý vie informovať lekára o nábehu Alzheimerovej choroby už 20 rokov pred prvými pamäťovými príznakmi.

Nejde o liečbu ani prevenciu, ale aj tak je tento objav v oblasti medicíny kľúčový. Najnovšie zistenia prinášajú veľkú nádej nielen pre pacientov, ale aj lekárov. Počas Medzinárodnej konferencie Alzheimerovej asociácie vedci predstavili ich najnovšie zistenia.

Vytvorili krvný test, ktorý dokáže určiť Alzheimerovu chorobu už 20 rokov pred výskytom prvých pamäťových symptómov. Tie zvyknú podľa Mayo Clinic nastupovať približne vo veku 65 rokov. Okolo 5-6 % ľudí s touto chorobou si všimne symptómy skôr. Prichádzajú postupne a lekári ich rozdeľujú do siedmich štádií - od žiadnych problémov s pamäťou, až po veľmi ťažké kognitívne zhoršenie.

Krvné testy sú jedným z najjednoduchších spôsobov, ako sa informovať o celkovom zdravotnom stave, kedže zahŕňajú rôzne systematické detekcie. Lekári z nich vedia zistiť stav našich životne dôležitých orgánov, anémiu, účinnosť rôznych liekov, risk srdcových chorôb alebo aj prítomnosť niektorých rakovín. Podľa New York Times je najnovší krvný test oveľa presnejší ako pamäťové testy a rozhovory s členmi rodiny alebo opatrovateľmi. Pacienti s Alzheimerovou chorobou majú v krvi až sedemkrát viac proteínu nazývaného p-tau217, čo lekárom pomáha odlíšiť pacientov bez demencie alebo pacientov s inými neurologickými chorobami. New York Times informuje, že test bol na 98 % efektívny ako pitva.

"Nie je to liek, nie je to liečba, ale nedokážete liečiť chorobu bez diagnózy. A presná, nízkonákladová diagnóza je veľmi sľubná, je to veľký pokrok," povedal Doktor Michael Weiner, výskumník Alzheimerovej choroby z Kalifornskej univerzity.