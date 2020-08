Manželia Kandráčovci mesiac po narodení dcérky: Náš nový život s malou Máriou

Hudobník Ondrej Kandráč (42) sa stal koncom júna trojnásobným oteckom. Jeho manželka Erika (37) porodila zdravé dievčatko, ktoré dostalo pekné meno, rozšírené po celom svete - Mária. Starší súrodenci Ondrej (10) a Emmka (7) rodičom so všetkým pomáhajú a z malej sestričky sa nesmierne tešia.

„Veľmi sa teším, že som už trojnásobná rodička, a že to mám za sebou. Som trošku unavená, lebo noci sú také, aké sú. Malá nám ale dodáva veľa energie, lebo inak by sme asi nezvládli toľko nespať a ešte aj fungovať s dvomi staršími. Teraz sa všetci piati snažíme spolu zosúladiť, je to radosť a veľké požehnanie,“ hovorí Erika Kandráčová.

Pomáhajú súrodenci

Tretie dieťa si úplne inak ako dve predošlé užíva aj známy hudobník. „Koncertov je momentálne veľmi málo kvôli situácii, ktorá vládne všade vo svete. Všetko zlé je ale na niečo dobré. Sme spolu a je to nádherné obdobie.“ Malá Mária je celkom pokojné dieťa, i keď v noci rodičov sem-tam potrápi. „Musí predsa papať! Inak veľmi neplače, len tak mrnčí a vydáva všelijaké zvuky,“ smeje sa Erika, ktorú dopĺňa manžel. „Je po mne, pretože som dlhé roky po nociach vyhrával na rôznych akciách.“

Rodičom pomáhajú so sestričkou aj obaja starší súrodenci. „Naozaj ich musím pochváliť, sú veľmi zlatí. Nosia mi plienky, strážia, podajú niečo, ak potrebujem, musím sa im poďakovať,“ hovorí Erika. „Vidíme, že sa tešia, hlavne Ondrejko, čo sme milo prekvapení. Je to už desaťročný chalan, čakali sme, ako to celé príjme, či tam nebude trošku náznak žiarlivosti, ale práve naopak. Obaja sú veľmi žičliví a prajní k našej malej princeznej. Verím, že im to zostane čo najdlhšie,“ dúfa novopečený otec.

Erika vyzerá mesiac po pôrode výborne, akoby ani nebola čerstvou mamičkou. „Nejaké kilá mi ešte zostali, ale vôbec to neriešim.“ Ondrejovi sa vraj takto páči viac. „Zvyknem hovorievať, že ženy, ktoré majú kilečko navyše, žijú podstatne dlhšie ako muži, ktorí mali k tomu celý život nejaký blbý komentár. Pokojne nech ho má, pasuje jej to a je taká krajšia.“