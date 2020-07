Mohutné protesty v Izraeli: Reakcia na nedostatočnú pomoc zo strany vlády v boji s koronavírusom

Stovky ľudí sa v utorok večer opäť zišli pred oficiálnou rezidenciou predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme a žiadali jeho odstúpenie.

Informovala o tom agentúra AP.

Niekoľko stoviek ľudí sa zhromaždilo aj v Tel Avive pred bytovým domom, kde býva minister verejnej bezpečnosti Amir Ochana, aby protestovali proti jeho snahám vynútiť si obmedzenie demonštrácií proti Netanjahuovi.

Na verejnosť totiž unikol obsah jeho rozhovoru s policajným veliteľom mesta Jeruzalem, ktorého Ochana vyzval, aby napadol rozhodnutie najvyššieho súdu umožňujúce pokračovať v protestoch proti premiérovi. Ochana označil demonštrácie za "vandalizmus, s ktorým by ste sa nemali zmieriť".

Netanjahuova popularita sa v posledných týždňoch výrazne prepadla. Súvisí to so začiatkom jeho súdneho procesu pre korupciu, ale aj s kritikou na adresu jeho koaličnej vlády, a to za nedostatok pomoci Izraelčanom, ktorí pre epidémiu koronavírusu prišli o prácu. Na slabú podporu zo strany štátu sa sťažujú aj vlastníci malých podnikov a samostatne zárobkovo činné osoby.

Izrael bol na začiatku epidémie uvádzaný ako príklad za zavedenie prísnych obmedzení pohybu ľudí a za celoštátny tzv. lockdown.

Po opätovnom otváraní ekonomiky v máji, ktoré kritici označili za unáhlené, sa počet nových prípadov nákazy v Izraeli výrazne zvýšil a dosahuje v priemere okolo 2000 za deň, v dôsledku čoho vláda obnovila niektoré opatrenia. Obmedzenia zavedené v boji proti šíreniu pandémie pritom značne zasiahli ekonomiku a nezamestnanosť prudko stúpla na takmer 20 percent.

Protestujúci tvrdia, že ponuka finančnej pomoci zo strany vlády zďaleka nedosahuje potrebnú úroveň.

Netanjahu je vo viacerých prípadoch obžalovaný z podvodu, prijímania úplatkov a zneužitia dôvery. Predkladanie dôkazov sa začne v januári.

Súčasné protesty proti Netanjahu sú najmohutnejšie od roku 2011, keď Izraelčania v uliciach miest žiadali ekonomickú reformu.

Aj keď prebiehajúce demonštrácie majú väčšinou pokojný priebeh, polícia počas nich zatkla desiatky ľudí pre narušenie verejného poriadku. Velenie polície súčasne bagatelizovalo obvinenia z použitia nadmernej sily proti demonštrantom.