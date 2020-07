Tomáš Bezdeda je športovec telom aj dušou. O spevákovi, ktorý zahviezdil v prvej sérii SuperStar je známe, že miluje pohyb a popri tom rád spoznáva krásy Slovenska. Možno aj to je dôvod, prečo rodený Žilinčan ostáva verný životu vo svojom rodnom meste, na ktoré nedá dopustiť. Vyzerá to však tak, že sympatický spevák do budúcnosti nevylučuje ani riadnu životnú zmenu! Jeho slová vás prekvapia.