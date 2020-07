Opäť si našiel cestu do Slovana: K Belasím sa vracia známe meno

Bývalý slovenský hokejový útočník Miroslav Lažo bude pôsobiť v Slovane Bratislava v pozícii športového manažéra na úseku mládeže. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.

Štyridsaťdvaročný Lažo je od malička spätý s tímom "belasých", kde pôsobil už v juniorských rokoch a za "Á-čko" odohral desať sezón. Premiéru medzi mužmi si odbil v ročníku 1998/1999 a o pár mesiacov oslavoval prvý majstrovský titul. So Slovanom získal štyri slovenské tituly. Lažo si zahral aj v Česku, Švédsku, KHL, o miesto v NHL bojoval v prípravnom kempe Edmontonu Oilers. V rodnej krajine hral aj za Žilinu, Košice, Banskú Bystricu či Skalicu. Kariéru ukončil v roku 2014.

Po jej konci riadil hokejovo-diagnostické tréningové centrum zamerané na rozvoj individuálnych hokejových zručností. Zároveň pracoval ako manažér reprezentácie Slovenska do 18 rokov a v štruktúrach Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) ako regionálny rozvojový manažér Bratislavského kraja.

"Pri mládeži Slovana sa tvorí mimoriadne kvalitný tím, zložený z viacerých skvelých bývalých hráčov vrátane Zdena Cígera, Richarda Kapuša.Mojou úlohou bude manažovanie mládeže v kategóriách od juniorky až po najmenšie deti v prípravke," povedal Lažo pre oficiálnu stránku Slovana.

"Miro bol na ľade veľkým bojovníkom, pre úspech mužstva dokázal urobiť všetko. Spoločne sme získali štyri majstrovské tituly. S podobným nasadením sa pustil do práce po skončení kariéry. Jeho vstup do mládeže vnímam pozitívne, na spoluprácu s Mirom sa veľmi teším. Verím, že do fungovania tohto úseku prinesie nový vietor a prvé úspechy jeho práce uvidíme už v blízkej budúcnosti," dodal hlavný poradca a koordinátor nových vlastníkov klubu Maroš Krajči.