Krušné chvíle po príprave so Slovákmi: V českom tíme prepukol koronavírus

Traja nemenovaní členovia českej hokejovej reprezentácie do 20 rokov mali po návrate do klubov z úspešného prípravného trojzápasu so Slovenskom pozitívny test na koronavírus.

ČTK o tom v utorok informoval tlačový hovorca zväzu Zdeněk Zikmund. "Traja členovia tímu, ktorý odohrali trojzápas v Brne, nám v utorok oznámili, že výsledky testov na chorobu covid-19, ktorým sa podrobili po návrate do klubov, boli pozitívne," povedal Zikmund. Zámorské médiá prišli s dôležitou správou: Kedy dovolia Chárovi naskočiť opäť na ľad? "Nebudeme menovať, o koho presne ide, ale okamžite sme informovali všetkých hráčov a členov realizačného tímu, rovnako tak ich kluby a tiež rozhodcovia a slovenskú stranu. S tým, že ďalší postup bude štandardný podľa všeobecne platných nariadení," doplnil Zikmund. Českí juniori odohrali od piatku do pondelka v Brne proti Slovákom tri zápasy a vo všetkých dokázali zvíťaziť. Bol to prvý test reprezentačného výberu hráčov do 20 rokov pod vedením nového trénera Karla Mlejnka, bývalého asistenta na striedačke reprezentačného A-tímu.