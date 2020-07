Tragická smrť štátneho tajomníka Dolinaya († 38): Stala sa mu osudnou cesta z chalupy?!

Tešili sa z nej len krátko! Zosnulý štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay († 38) a jeho manželka Zuzana (34) si minulý rok po Vianociach kúpili vinicu v obci Kamenný Most (okr. Nové Zámky), z ktorej mali veľkú radosť a pravidelne ju navštevovali kvôli oddychu.

Všetko nasvedčuje tomu, že pred sobotňajšou tragickou haváriou cestovali práve odtiaľ. Dolinay pri nehode prišiel o život a Zuzana je v kritickom stave. Ich adoptovaný synček Adrian (2,5) vyviazol s poraneniami nohy.

Dolinayov život vyhasol v sobotu pri tragickej havárii, ktorá sa odohrala o druhej hodine poobede medzi obcou Iža a Komárno. Jeho manželka Zuzka, ktorá sa s ním viezla v aute, je vo vážnom stave. Synček Adrian, ktorého si adoptovali v novembri 2017, utrpel zranenia nohy. Podľa informácií Nového Času by mal byť v stabilizovanom stave v bratislavskej nemocnici. Doposiaľ zistené skutočnosti naznačujú, že rodinka cestovala v osudný deň z vinice, ktorú mala približne 40 kilometrov od miesta nešťastia. Chatka na južnom Slovensku v obci Kamnenný Most bola pre nich ideálna na oddych od rušného mestského života, ktorý viedli v Bratislave. Na sociálnej sieti sa neraz pýšili fotkami synčeka Adriana, ako si oddych mimo veľkomesta užíva. Dolinay sa v marci pochválil tým, že aj ako chlapec z veľkého mesta dokáže manuálne robiť. „Aj my chlapci z mesta vieme toho dosť,“ napísal k fotke, na ktorej píli stromy.

V Kamennom Moste však Dolinaya nepoznali. „Nevieme o tom nič. Ani to, že tu mal vinicu,“ povedala nám pracovníčka mestského úradu. Starostka obce Katarína Heiszlerová jej dala za pravdu. „Ja ako starostka o ňom nič neviem. Na obecnom úrade ho nepoznáme, ale môže ho poznať niekto na vinici, nejakí susedia,“ povedala nám starostka, ktorá dodala, že ide o strašné nešťastie.

Boli spolu 16 rokov

Štátny tajomník bol s manželkou Zuzkou 16 rokov, no stačilo pár sekúnd a život ich rodiny sa navždy zmenil. Pri tragickej nehode prešiel vodič Kie Sorento do protismeru a zrazil sa s Daciou Logan, v ktorej sedel Dolinay s manželkou a synčekom. Obe autá skončili zdemolované v priekope. Štátny tajomník zomrel na mieste a Zuzanu previezli vrtuľníkom do nemocnice v Nových Zámkoch.

„Môžeme potvrdiť, že pacientka bola leteckými záchranármi prevezená do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. Pacientka je toho času v bezvedomí, v kritickom stave na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP NZ,“ povedal nám v pondelok hovorca nemocnice Ján Baček, pričom podľa našich informácií sa jej stav doposiaľ nezmenil.

Dvaja muži z protiidúcej Kie mali vyviaznuť s otrasom mozgu a pomliaždeninami. „Vyšetrovateľ Policajného zboru okolnosti tejto tragédie vyšetruje ako prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Na otázku, kedy bude posledná rozlúčka s Dolinayom, ministerstvo kultúry odpovedať nevedelo.

