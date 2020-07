Zámorské médiá prišli s dôležitou správou: Kedy dovolia Chárovi naskočiť opäť na ľad?

Zdeno Chára by sa mal vrátiť do tréningového procesu hokejistov Bostonu Bruins už v utorok.

Informoval o tom Steve Conroy z denníka Boston Herald. Slovenský obranca vynechal úvodný tréning po príchode do Toronta, kde sa rozbehne play off NHL.

Slovenský kapitán "medveďov" nemohol ísť v pondelok na ľad, pretože tím nedostal jeho nedeľňajšie výsledky testu na koronavírus. Conroy však v utorok popoludní slovenského času informoval, že štyridsaťtriročný Chára už mal dostať oficiálne potvrdenie, že sa môže opäť pripojiť k spoluhráčom.

Hokejisti a členovia realizačných tímov 24 klubov, ktorých sa týka reštart NHL, odleteli v nedeľu do Toronta a Edmontonu, kde vyvrcholí sezóna. V tzv. hub cities sú izolovaní od zvyšku sveta a každý deň absolvujú testy na COVID-19. Šestnásť tímov (osem v každej konferencii) čaká od soboty 1. augusta predkolo play off, v ktorom budú bojovať o účasť v 1. kole vyraďovačky, najlepších osem tímov po základnej časti zatiaľ bude hrať v dvoch skupinách o čo najlepšie nasadenie v play off.