Unikol záber zo Severnej Kórey: Fotografia Kim Čong-una obletela svet

Z KĽDR veľa informácií von neprenikne. Ale ak sa nejaké objavia, tak väčšinou stoja za to.

Najnovšie Severná Kórea zverejnila zábery, na ktorých je diktátor Kim Čong-un (36) obkolesený dôstojníkmi s vytasenými pištoľami. Nejde však o žiadny pokus o štátny prevrat. Dôstojníci takto prisahajú Kimovi svoju oddanosť. Ten sa zjavne neobáva, že by niekomu napadlo niečo nečestné. Bodaj by, keď im zbrane sám rozdal, a tak má istotu, že nemajú nabité! Fotka vznikla pri príležitosti 67. výročia konca kórejskej vojny. Dôstojníci pri tom dostali špeciálne zdobené pištole. Pozdvihli ich do výšky a prisahali, že budú za Kima bojovať až do obetovania vlastného života. Uvidíme, ako im to pôjde bez nábojov...