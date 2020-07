Hviezda Oteckov Marek Fašiang: Čelná zrážka!

Na toto rozhodne nezabudne! Mareka Fašianga (35) poznajú všetci z markizáckeho seriálu Oteckovia. Televízna hviezda mala v utorok popoludní poriadne nepríjemný zážitok. Herec porozprával Novému Času o dopravnej nehode, ktorej bol účastníkom.

Fašiang ešte ráno netušil, čo ho poobede postretne. V jednej z bratislavských ulíc mal vážnu autonehodu. „Na ceste do štúdia na križovatke mi slečna nedala prednosť. Nevšimla si, že som na hlavnej, a nabúrala do mňa čelne,“ povedal Novému Času seriálový tatušo, ktorému rozhodne nebolo všetko jedno.

„Žiadna sranda to nebola, ale našťastie sa nič nestalo ani jej, ani mne,“ priznal Fašiang, ktorý bol vo svojom luxusnom BMW sám a rovnako aj slečna, ktorá do neho narazila. „Našťastie to zostalo iba pri pokrčených plechoch,“ uzavrel sympaťák, ktorý si uvedomuje, že zdravie je najdôležitejšie a auto mu opravia.