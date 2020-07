Operný spevák Malachovský bojuje so sklerózou multiplex: Zachráni ho alternatívna liečba?!

Len pre pár týždňami šokoval známy operný spevák Martin Malachovský (52) verejnosť správou, že už vyše dva roky tají vážne zdravotné problémy, ktoré ho napokon stáli milovanú prácu.

Svet sa mu však rozhodne nerúca. Martin je odhodlaný bojovať a so zákernou sklerózou multiplex sa rázne popasovať. Najnovšie sa rozhliada aj po alternatívnej liečbe, ktorá by doplnila rady lekárov a liečbu, ktorej sa drží. Umelec spoločne s milujúcou manželkou Ivetou (55) chcú všetko skonzultovať s odborníkmi. Manžel Ivety Malachovskej Martin, ktorý bol vždy plný energie, len nedávno prezradil svoje trápenie, ktoré skrýval vyše dvoch rokov.

Sympatický umelec prostredníctvom Nového Času oznámil, že trpí nevyliečiteľnou sklerózou multiplex, a preto po tridsiatich rokoch predčasne končí so svojou profesionálnou kariérou. Sólista opery Slovenského národného divadla a zároveň pedagóg na bratislavskom konzervatóriu sa pre zdravotné problémy tak napokon musel vzdať milovanej práce a začať sa sústrediť len sa seba. „Skúšal som to na javisku zvládať celé dve sezóny. Došiel som však k záveru, že to nejde,“ prezradil nám nedávno Martin, ktorému choroba už postupne berie sily a ovplyvňuje aj jeho koordináciu.

Preto sa len nedávno rozhodol kvôli zmierneniu príznakov navštíviť kúpele v Piešťanoch, kde sa lekári venovali hlavne jeho pohybovému aparátu. Manželia sa však nespoliehajú len na liečebné stredisko a medicínu. Ako Iveta Novému Času prezradila, manželia spoločne začali uvažovať aj nad alternatívnou liečbou, ktorá by doplnila doterajšie snahy nad ochorením zvíťaziť.

Dostali ponuky od ľudí

Akonáhle sa verejnosť dozvedela o Martinovej chorobe, množstvo ľudí chcelo ihneď páru pomôcť a začali im posielať rôzne spôsoby, ako chorobu potlačiť. „Dostali sme množstvo ponúk a rád aj na alternatívne liečby,“ prezradila Novému Času Iveta, ktorá síce nad touto možnosťou s manželom uvažuje, avšak snažia sa byť opatrní. Pred sklerózou multiplex majú naozaj obrovský rešpekt.

„Nie sme ale ešte rozhodnutí. Prišlo toho strašne veľa a my to musíme najprv odkonzultovať. Pretože ak by sme išli do niečoho veľmi hŕŕ, tak ani neviem, čo je vlastne dobré, alebo čo, naopak, zlé,“ dodala moderátorka.

„V tejto chvíli sme v takom štádiu, že ešte nie sme pevne rozhodnutí a sumarizujeme si ponuky, ktoré sme dostali,“ ukončila Malachovská, ktorá sa snaží byť manželovou najväčšou oporou. „Je to úžasná, tolerantná žena, stojí pri mne a pomáha mi. Priznám sa, že súčasťou choroby je aj to, že človek si prestane veriť, začne o sebe pochybovať. Vtedy musí mať pri sebe niekoho, kto ho chápe. A Ivka a naša dcéra Kika sú pre mňa veľkou oporou,“ priznal v nedávnom Martin.