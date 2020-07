Po dobodaní celej rodiny obvinila polícia Adama z pokusu o vraždu: Za krvavý útok až 15 rokov basy?!

Obvinený z pokusu o vraždu! V noci z nedele na pondelok došlo v bratislavských Podunajských Biskupiciach ku krvavej dráme.

Podľa polície Adam (16) v noci zaútočil nožom na svoju mamu, otca a dokonca aj sestru, ktorých ťažko zranil. Spúšťačom krvavého besnenia chlapca mala byť hádka o mobil, a nie je vylúčené, že svoju úlohu mohli zohrať aj omamné látky. V utorok polícia tínedžera obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Aký trest mu podľa advokáta hrozí?

Rodina, do ktorej patrí aj tínedžer Adam (16), sa presťahovala do staršieho domčeka v Podunajských Biskupiciach pred niekoľkými rokmi a postupne si ho prerábali. „Bola to úplne normálna rodina,“ prezradil Novému Času jeden zo susedov. Noc z nedele na pondelok im však otočila život naruby. Adam sa mal po návrate domov pohádať s rodičmi. Údajne aj pre mobil. A vzápätí mal na nich zaútočiť nožom. Útok bol taký brutálny, že ich ťažko zranil, pričom interiér bol postriekaný krvou obetí.

„Záchranári boli poslaní na pomoc 4 zraneným osobám, ktoré utrpeli mnohopočetné bodno-rezné zranenia,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Rodičia aj sestra Veronika boli prevezení do bratislavských nemocníc, kde sa podrobili operácii. Krvavá dráma už má posun, o ktorom v utorok informovala polícia: „Vyšetrovateľ v tomto prípade obvinil 16-ročnú mladistvú osobu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Mladík mal v pondelok v nočných hodinách spôsobiť trom členom svojej rodiny bodno-rezné zranenia. Všetci aktéri tejto udalosti sú mimo ohrozenia života a sú naďalej hospitalizovaní v bratislavských nemocniciach. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí za uvedené konanie trest odňatia slobody na 20 – 25 rokov alebo doživotie. V prípade mladistvého obvineného sa trest skracuje na polovicu,“ dodali.

Miernejšie trestné sadzby

„Za obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Podľa zákona sa odňatím slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie potrestá páchateľ, ktorý taký čin uskutočnil na dvoch osobách,“ vysvetľuje advokát Róbert Bános. Ako to však je v prípade mladistvých? „Tresty odňatia slobody sa znižujú na polovicu, pričom horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať 7 rokov a dolná hranica 2 roky,“ uviedol.

Ako však dodal, v prípade, ak mladistvý páchateľ spáchal obzvlášť závažný zločin a miera závažnosti takéhoto činu je mimoriadne vysoká, môže súd uložiť trest odňatia slobody nad 7 rokov - maximálne do 15 rokov. Pri trestnom čine, za ktorý je mladistvý aktuálne obvinený, nemôžu rodičia podľa Bánosových slov ako poškodení rozhodovať o tom, či sa bude pokračovať v trestnom konaní.

„Za predpokladu, že by však došlo k zmene právnej kvalifikácie na trestný čin ublíženia na zdraví, tak možno začať a už v začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného,“ uviedol. Dôvody hororového incidentu sú stále zahalené rúškom tajomstva. Podľa našich informácií však obvinený mladík nie je z roz­vrátenej alebo sociálne slabej rodiny. Otec Patrik podniká, mama Monika je žena v domácnosti. „Monika inklinuje k hudbe, hrá na klavíri, Veronika bola koníčkarka, milovala aj psíky,“ prezradila nám suseda, ktorá pozná rodinu celé roky.