Zložia zbrane: Bojovníci Talibanu oznámili trojdňové prímerie

Militantné hnutie Taliban ohlásilo v utorok trojdňové prímerie, ktoré bude platiť od piatku počas trvania moslimského sviatku obetovania íd al-adhá. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ide už o druhé krátkodobé prímerie vyhlásené Talibanom za posledné vyše dva mesiace.

"Všetci mudžahedíni (bojovníci Talibanu)... majú nariadené, aby sa počas troch dní a nocí (sviatku) íd al-adhá zdržali vykonávania akýchkoľvek operácií voči nepriateľovi," oznámil hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid.

Afganský prezident Ašraf Ghaní v utorok, krátko pred oznámením o prímerí informoval, že priame mierové rozhovory s Talibanom by sa mali začať "o týždeň" po tom, ako bude zavŕšená výmena zajatcov. Tá prebieha medzi afganskou vládou a Talibanom v súlade s dohodu dosiahnutou so Spojenými štátmi a je považovaná za kľúčovú podmienku nadchádzajúcich mierových rokovaní.

Ghaní uviedol, že afganská vláda v rámci "preukazovania svojho záväzku k mieru" čoskoro dokončí prepúšťanie celkovo 5 000 talibanských väzňov. Samotný Taliban ešte minulý týždeň oznámil, že je taktiež pripravený začať s mierovými rokovaniami s afganskou vládou - po skončení sviatku íd al-adhá a v prípade, že sa dokončí proces výmeny väzňov.

Taliban a USA podpísali 29. februára historickú dohodu, ktorá počíta s tým, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky. Afganská vláda by mala v súlade s dohodou prepustiť 5 000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci zase 1 000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl. Výmena väzňov je vnímaná ako krok k budovaniu dôvery pred dlhoočakávanými mierovými rozhovormi medzi Talibanom a vládou v Kábule.

Taliban koncom mája, počas moslimského sviatku íd al-fitr, vyhlásil trojdňové prímerie a úroveň násilia v krajine vtedy naozaj výrazne poklesla. Boje a útoky sa však krátko nato obnovili.