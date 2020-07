Plíšková prehovorila o vzťahu s Hanckom: Dávid ma zbalil cez Instagram

Láska cez internet. Keď si česká tenistka Kristýna Plíšková (28) začala vymieňať správy so slovenským futbalistom Dávidom Hanckom (22), ktorý v minulej sezóne hosťoval v Sparte Praha, tak nevedela, že je profesionálny športovec.

„Je to na začiatku, obaja sme ešte zamilovaní. Aspoň dúfam, ja teda áno,“ smiala sa Plíšková na O2 TV Sport, kde ju spovedal jej švagor Michal Hrdlička.

„Ja som mu na instagrame dala lajk a on sa toho chytil,“ usmievala sa Kristýna, keď vysvetľovala, ako sa s fešným Slovákom dala dokopy. „Začali sme si písať, potom z toho bolo hneď spoločné bývanie a teraz plánujeme veľkú budúcnosť,“ prezradila 69. hráčka svetového rebríčka a vysvetlila, čo ju na Dávidovi zaujalo: „Vyzeral, že je vysoký. Zdalo sa mi, že je to sympaťák a dobrý chlapec, čo sa aj potvrdilo.“

Na prvom rande na neho čakala až do štvrtej rána. „Takže to bolo také osudové,“ priznala. „Posúval sa im let, už to inak nešlo, tak som si povedala, že možno zapôsobím,“ rozosmiala sa. Ich láske v časoch korony sa darí. Kristýna prišla o všetky plánované turnaje, ale vraj jej to veľmi nechýbalo, lebo čas mohla stráviť so svojím priateľom. „Budem si plánovať turnaje trochu inak, aby som ich nemala štyri alebo päť po sebe,“ zdôraznila tenisová kráska, ktorá pred pár dňami nav­štívila aj Hanckovo rodisko Prievidzu. Spolu si vyšli aj na Bojnický zámok, že by ich prípradná svadba bola práve tam?