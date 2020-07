Radosová si vyskúša ďalšiu kvalitnú súťaž: Maďari ma chcú za líderku!

Vyskúša si ďalšiu kvalitnú súťaž! Jedna z najlepších slovenských volejbalistiek Nikola Radosová (28) si po rakúskej, poľskej, rumunskej a nemeckej lige najnovšie zahrá aj maďarskú. Po odchode z Drážďan sa totiž na rok upísala tímu Fatum Nyíregyháza, ktorý má majstrovské ambície!

Radosová posledné dve sezóny strávila v nemeckých Drážďanoch, kde na jar získala aj miestny pohár, ale nedohodla sa s klubom na novom kontrakte. „povedala na úvod pre Nový Čas Nikola, ktorá už druhý týždeň trénuje v novom tíme.

„Musím povedať, že som zatiaľ milo prekvapená z podmienok, ktoré v klube sú. Máme dobrú halu a v nej skvelé zázemie, dostala som aj byt neďaleko arény, takže sa nemôžem sťažovať. Aj z finančnej stránky je to ako v Nemecku. Navyše klub má majstrovské ambície a tréner si od môjho príchodu veľa sľubuje. Povedal mi, že mám byť líderkou tímu, takže sa teším na nový ročník a výzvy,“ pokračovala sympatická volejbalistka, ktorá strávila leto na Slovensku. „Prvýkrát po dlhých rokoch som vynechala more, čo ma mrzí, ale zdravie je na prvom mieste. Relaxovala som na Slovensku, robila som si rôzne túry do hôr, takže som oddýchnutá pred novou sezónou,“ dodala Nikola.