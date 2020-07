Čajkovičovi sebavedomie nechýba: O rok chcem hrať v NHL!

Verí si! Hokejista Maxim Čajkovič (19) patrí k najväčším slovenským talentom súčasnosti. Keďže v minulej sezóne ho v rozlete zastavili zranenia aj pandémia koronavírusu, nestihol ešte v zámorskej juniorke naplno rozvinúť svoje nadanie.

Mladík, ktorého si pred rokom vybrala v drafte Tampa Bay, porozprával Novému Času o svojich smelých ambíciách, aj o tom, komu z našich legiend sa chcel priblížiť!

Máte za sebou sériu troch prípravných zápasov v drese dvadsiatky. Ako sa vám po dlhej pauze hralo?

- Zápasy boli náročné, musel som sa dostať späť do zápasového rytmu. Ale každým súbojom som sa cítil lepšie.

Niet sa ani čomu čudovať. Je leto a vám sa ročník skončil už pred vyše pol rokom. Ako by ste ho zhodnotili?

- Bolo to tak hore-dole, mal som viacero zranení, ktoré ma či už limitovali, alebo úplne odstavili z hry. Ale vždy, keď som bol zdravý, tak som bol veľmi spokojný so svojou hrou aj produkciou.

Ako ste vnímali dianie okolo koronavírusu, ako pandémia zasiahla vás osobne?

- Dosť nám to skomplikoval. Mrzí ma, čo všetko spôsobil, no beriem to s rešpektom. Domov som prišiel v polovici marca a išiel som do karantény. Prvé týždne boli ťažké.

Udržovali ste sa v ťažkých chvíľach svedomito vo forme?

- Najprv som mal taký domáci plán a potom som začal makať s chalanmi vonku. Potom, našťastie, prišli aj posilňovňa a ľad.

Zatrénovali ste si aj s partiou okolo Tomáša Tatara a ďalších borcov. Ako ste sa cítili?

- Bola to pre mňa veľká česť, že ma chalani zavolali. Od každého z nich sa môžem veľa naučiť. Nič mi nedarovali, čo sa mi páčilo.

Zostávate v juniorke, alebo sa už pozeráte vyššie?

- Len nedávno ma vymenili do Val-d’or Foreurs, kde vraj majú len tie najvyššie ciele. Ak sa nedostanem do nižšej AHL, zostanem v QMJHL a s mužstvom budem chcieť vyhrať Memorial Cup.

Čo NHL? Do hviezdami nabitej zostavy Tampy Bay vedie poriadne náročná cesta.

- Bude to dlhá a ťažká cesta. Urobím však všetko pre to, aby som predstaviteľov klubu zaujal a postupne sa prepracoval aj do prvého tímu. A potom sa v ňom aj udržať.

V organizácii Lightning s vami údajne do budúcnosti počítajú ako s jedným z lídrov. Je aj to tou správnou motiváciou?

- Je to tak, veľmi si to vážim. Už viackrát mi zdôrazňovali, že by ma časom radi videli v jednom z prvých dvoch útokov. To by bola paráda!

Čiže si trúfate!

- Takto o rok by som už chcel byť v poslednej fáze kempu Tampy a biť sa o miesto v základnej zostave.

Vaším vzorom v mladosti bol Ovečkin, ktorého v NHL možno ešte zastihnete. Druhý sen sa vám však už nesplní...

- Máte pravdu, od malička som z našich legiend obdivoval Pavla Demitru. Sledoval som ho a snažil som sa hrať ako on.