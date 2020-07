Pellegrini kritizuje sociálny balíček: Vyzval vládu na odškodnenie samospráv a dorovnanie výpadku daní

Vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia vyzvala vládu, aby jednorazovo odškodnila mestá a obce a dorovnala im výpadok z podielových daní.

Predstavitelia strany tvrdia, že kabinet by mal nájsť na tento účel približne 300 miliónov eur. Ak tak vláda neurobí, chcú hľadať možnosti, ako k tomu zaviazať vládu v parlamente cez uznesenie alebo návrh zákona. Kritizujú tiež niektoré opatrenia sociálneho balíčka, ktorý predstavila vláda. Bezplatná hromadná doprava či zvýšenie daňového bonusu podľa strany finančne zaťažia samosprávy.

"Táto vláda plánuje zadlžiť Slovensko tento rok o 12 miliárd eur, chce mať deficit na úrovni 12 % HDP, zároveň bude disponovať miliardami z Európskej únie, a preto nechápem a nerozumiem, prečo nie je vláda ochotná dorovnať výpadok príjmov pre slovenské mestá a obce," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v Košiciach predstaviteľ strany a podpredseda parlamentu Peter Pellegrini.

Slovenské samosprávy čelia podľa Pellegriniho hospodárskym problémom v dôsledku koronakrízy. Spomenul zvyšujúcu sa nezamestnanosť a pokles príjmov, ktoré sú tvorené z výnosov z daní pracujúcich. "Čím viac bude na Slovensku nezamestnaných, čím pomalšie budú rásť mzdy, o to viac sa budú znižovať príjmy slovenských miest a obcí," priblížil s tým, že vláda chce daňový výpadok voči samosprávam riešiť na dlh. Tento postoj považuje za nemorálny a amatérsky, keďže samosprávy sú najbližšie k bežným problémom a potrebám ľudí.

Mestá a obce podľa Pellegriniho upozornili, že nebudú schopní udržať úroveň poskytovaných služieb. Uviedol, že vláda im odpovedala nedostatočne, zložito a pomaly. "Dokonca minister financií povedal, že vie pomôcť samosprávam, ale len formou pôžičiek, aj tie musia minúť do konca tohto roku a budú ich musieť aj reálne splácať," dodal.

Pellegrini tiež kritizoval sociálny balíček, ktorý predstavila vláda. "Je to opäť sociálny balíček, ktorý presúva ťarchu na plecia samosprávy. Daňový bonus je niečo, čo bude znižovať výnos z daní fyzických osôb," povedal. Súhlasí s tým, že ďalšie skupiny obyvateľov by mohli jazdiť zadarmo v prostriedkoch mestskej či prímestskej hromadnej dopravy, upozorňuje, že to budú musieť zaplatiť starostovia, či predsedovia samosprávnych krajov. "Postoj vlády je amatérsky, komplikovaný, administratívne náročný a vôbec neprináša to, čo má priniesť," doplnil v tejto súvislosti.