Radostná správa: Herečka z Game of Thrones porodila dcérku!

Manželskému páru Sophie Turner a Joe Jonasovi sa podľa viacerých zdrojov narodila dcérka. Okrem nevšedného mena dieťa malo dostať aj dar od Jonasovej bývalej priateľky, Taylor Swift.

A je to tu! Ďalší svetoznámy manželský pár privítal na svet potomka - dcérku. Jej meno má byť dokonca inšpirované seriálom Hra o Tróny!

Herečka Sophie Turner v ňom stvárnila Sansu Stark. Economic Times informuje o tom, že dcérka sa volá Willa, a fanúšikovia seriálu si to meno spájajú s jednou z postáv seriálu, ktorá sa volala rovnako a objavila sa v ôsmej sérii. Podľa oficiálneho vyjadrenia, ktoré poskytli magazínu People, pár "s nadšením potvrdzuje narodenie ich dieťaťa. Už teraz sú ním posadnutí a z najnovšieho prírastku sa veľmi tešia. Pár sa snaží vychutnávať si tento špeciálny moment. Doteraz sa o radostnú správu podelili len s priateľmi a rodinou."

Na Twitteri sa objavila špekulácia, že bývalá priateľka Joe Jonasa, Taylor Swift, v jej najnovšom albume "Folklore" prezradila, že im poslala darček. V pesničke "invisible string" (v preklade "neviditeľná struna"), spieva: "Chlapcom, ktorí mi zlomili srdce, teraz posielam darčeky pre ich deti." Ich vzťah sa preslávil najmä jej odvážnym vyhlásením počas rozhovoru s Ellen DeGeneres v roku 2008, v ktorom naznačila, že sa s ňou rozišiel cez telefón. Všetko ale nasvedčuje tomu, že ich vzťahy sú už na tom oveľa lepšie.

Herečku Sophie Turner všetci poznáme zo svetoznámeho seriálu Hra o Tróny (Game of Thrones). Svoju úlohu stvárnila už v 14 rokoch, popri tom si zahrala aj vo filmoch ako X-Men: Apokalypsa alebo v nedávnom filme X-Men: Dark Phoenix. Svojho manžela, Joe Jonasa, spoznala v roku 2016 a všetkých prekvapili, keď sa rozhodli mať až dve svadobné ceremónie, píše E!Online. Joe Jonas sa tiež preslávil už v mladom veku, a to kvôli Disney seriálu, v ktorom účinkoval spolu s bratmi. Ich popová skupina The Jonas Brothers je mimoriadne úspešná aj dnes. V roku 2019 ohlásili dlho očakávaný návrat na hudobnú scénu. V júni 2019 vydali album s názvom Happiness Begins (Šťastie Začína).