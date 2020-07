Šeliga reaguje na zistenia o Kyselicovi: Porušil zákon, mal by vyvodiť osobnú zodpovednosť

Štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Lukáš Kyselica by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) to uviedol v utorok na sociálnej sieti v súvislosti s medializovanými informáciami o Kyselicovom pôsobení vo Vojenskom spravodajstve (VS) v čase predvolebnej kampane aj krátko po voľbách.

Kyselica podľa Šeligu porušil zákon, pretože ako vojak sa aktívne zúčastňoval predvolebnej kampane. Pochybnosti podľa neho vyvoláva aj to, prečo to robil. Poukázal na to, že vtedajší riaditeľ VS Ján Balciar nevedel vysvetliť svoj majetok. "Pán Kyselica nám nemôže povedať nič, lebo je viazaný mlčanlivosťou. Nemôže povedať, aké úlohy plnil, čo robil a čo nerobil. Zostáva nám pochybnosť a mierna pachuť," skonštatoval Šeliga.

Politik v kampani nemá byť zároveň "tajný agent", myslí si Šeliga. "Človek si musí vybrať, ako chce svojej krajine slúžiť," poznamenal.