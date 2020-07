Reformné kroky ministerky: Kolíková by chcela z finančnej pomoci EÚ zriadiť nové súdy aj úrady

Zriadenie Najvyššieho správneho súdu, mestských súdov alebo úradov pre správu zaisteného majetku či majetkové priznania by chcela ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) financovať z osobitnej pomoci EÚ vyčlenenej na boj s koronakrízou.

TASR o tom informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Projekt, ktorý má predbežný názov Posilnenie kapacít právneho štátu, by tak mohol financovať niektoré z Kolíkovej deklarovaných reformných krokov, ktorými chce očistiť justičné prostredie.

Napríklad Najvyšší správny súd je inštitúcia, o ktorej sa na rezorte spravodlivosti hovorí už mesiace. Na tento súd by prešla správna agenda z Najvyššieho súdu SR a okrem toho by pod seba zobral aj disciplinárne stíhania sudcov a prokurátorov. Fungovať by mal už od budúceho roku s predpokladaným sídlom v Bratislave.

Ďalším z projektov, ktorý by mohla pomoc z EÚ financovať, je aj zriadenie úradu pre správu zaisteného majetku. Ten by fungoval pod rezortom spravodlivosti a s ním by sa zriadili aj nové inštitúty v rámci trestného procesu. Súčasťou tých bude aj spôsob na zaistenie nehnuteľnosti, čo doteraz nebolo možné. Rovnako by mal nový úrad zaistiť, aby bol majetok zhabaný ešte pred odsúdením páchateľa a bolo znemožnené ho prepisovať na príbuzných.

Novým projektom, ktorý by sa mohol z pomoci EÚ financovať, by mohol byť aj úrad pre majetkové priznania alebo zriadenie mestských súdov, či už v Bratislave alebo aj v Košiciach.