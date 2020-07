Elon Musk reaguje na obvinenia Johnnyho Deppa: Je to lož!

Johnny Depp a jeho exmanželka Amber Heard sú na konci jedného z dvoch súdnych procesov. Počas predkladania dôkazov sa opäť poukázalo na to, že Depp podozrieva Amber Heard z aféry s miliardárom Elonom Muskom.

Súdny proces ako z filmu! Slávny herec Johnny Depp a Amber Heard sa rozviedli v januári 2017, ale napriek tomu sa neustále stretávajú v súdnych sieňach. Po tom, čo Amber Heard zverejnila článok pre Washington Post, v ktorom sa označuje za obeť domáceho násilia, chce od nej Depp vysúdiť 50 miliónov dolárov za urážku na cti a náhradu škody. Dôvodom je fakt, že ho krátko po priznaní Amber vyhodili z Pirátov z Karibiku. Okrem toho momentálne prebieha podobný spor vo Veľkej Británii, kde sa Depp súdi s britskými novinami The Sun za ich nadpis článku, v ktorom ho nazvali bitkárom. Tento spor prebieha už tri týždne a Amber Heard v ňom vypovedá ako svedok. Počas ich vzťahu nazbierala mnoho fotografických a iných dôkazov, ktoré údajne potvrdzujú, že Depp bol voči nej násilný.

Tento týždeň sa prezentujú posledné a súhrnné vyjadrenia právnikov a nasledovať bude verdikt, na ktorý si môžeme počkať aj niekoľko týždňov. Právnici zastupujúci noviny The Sun a Amber Heard tvrdia, že Deppova násilnosť bola poháňaná jeho závislosťou od drog a alkoholu, a taktiež kvôli jeho hlbokej nenávisti k ženám, informuje The Guardian. Podľa ich slov je jeho pamäť tak veľmi poškodená drogami, že si jeho rozsah násilností ani sám nemusí pamätať, píše Deadline. Heard na súde povedala, že sa viackrát bála o vlastný život.

Deppovi právnici sa počas posledných týždňov snažili vyvrátiť všetky obvinenia a konkrétne situácie, poukazujúc na to, že výpovede Amber a jej svedkov sa stále menia a jej fotografické dôkazy zranení sa nezhodujú v krátkom časovom rozmedzí, informuje cbc.ca. Existujú taktiež nahrávky, zverejnené britským Dailymailom, v ktorých Amber hovorí Deppovi, že nikto nikdy neuverí, že by mohol byť obeťou domáceho násilia. "Povedz to svetu Johnny, povedz im že Johnny Depp, ja, Johnny Depp, muž, som tiež obeťou domáceho násilia. Nuž, potom to je férová hra. Uvidíme koľko ľudí ti uverí alebo sa postaví na tvoju stranu."

Okrem rôznych iných obvinení Deppovi právnici tvrdia, že Amber svojho exmanžela podviedla s Jamesom Francom a Elonom Muskom. Tá to celý čas popiera, ale musí vysvetľovať, prečo sú na kamerovom zázname z Deppovho apartmánu, mirror.co.uk. "Rozhodne som s Amber nemal žiadnu aféru, keď bola ešte vydatá za Johnnyho, je to totálna lož," vyjadril sa Elon Musk v nedávnom rozhovore s New York Times k súdnemu sporu a neodpustil si ani jednu radu. "Im dvom by som odporúčal zakopať sekeru a pohnúť sa dopredu."

Deppa pred vstupom do Kráľovského súdneho dvoru vždy čakajú davy fanúšikov, ktoré mu prinesú kvety a povzbudzujúce odkazy. Depp sa v utorok rozhodol poďakovať im malými odkazmi spolu s malou šatkou.