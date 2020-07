Modelka Silvia Kucherenko (37) sa môže popýšiť sexi postavičkou a mladistvou tváričkou. Aj keď podľa jej slov vďačí za svoj zovňajšok hlavne genetike, predsa len sa aj ona z času na čas zverí do rúk odborníkov. Silvia sa netají tým, že už podstúpila viacero zákrokov, ktoré jej dopomohli ku kráse. Naposledy sa blondínka vybrala na estetickú kliniku do Žiliny, kde sa prišla poradiť, čo by ešte potrebovala zlepšiť.