Odmietajú mlčať, spracovatelia dreva sa pustili do nového vedenia Lesov SR: Ostré slová

Zväz spracovateľov dreva SR odmieta zámer štátneho podniku Lesy SR vypovedať rámcové kúpne zmluvy na drevnú hmotu.

Nové vedenie podniku obviňuje z neprofesionality a nekompetentnosti. Podľa prezidenta zväzu Karola Vinša vláda v programovom vyhlásení deklarovala podporu domácich spracovateľov dreva, no namiesto toho máme byť aj naďalej svedkami pretrvávajúcich starých spôsobov obchodovania a zvýhodňovania priekupníkov s drevom.



"Očakávali sme, že sa nové vedenie jasne dištancuje od všetkých priekupníckych korupčných zmlúv, za ktoré je stíhané predchádzajúce vedenie podniku a namiesto toho nekompetentné nové vedenie Lesy SR, š.p. oznamuje, že vypovie zmluvy všetkým riadnym spracovateľom dreva – okrem SCP Ružomberok. Konzervuje to šedú zónu ekonomiky a konzervuje to živnú pôdu pre korupciu a klientelizmus. Navyše, ešte v týchto dňoch plní štátny podnik zmluvy, za ktoré je predchádzajúce vedenie podniku zavreté a stíhané! Je to nonsens!“ konštatuje Vinš.



Lesy SR podľa spracovateľov dreva absolútne ignorujú a torpédujú všetky základné zásady budovania a udržovania stabilných obchodných vzťahov so slovenskými spracovateľmi. „Sme presvedčení, že oddeliť zrno od pliev a rozlíšiť spracovateľské subjekty od obchodných a priekupníckych sa dá aj inou cestou, než iba takýmto radikálnym, nekompetentným, neprofesionálnym a zbytočným krokom,“ myslí si Vinš. Zväz preto žiada verejné rokovanie za účasti všetkých spracovateľov ako aj ministra Jána Mičovského o riešeniach pre nasledujúce obdobie.



Štátny podnik Lesy SR v pondelok informoval, že sa rozhodol vypovedať rámcové kúpne zmluvy na drevnú hmotu. Celkovo ide o 119 zmlúv, ktoré predpokladali odber približne 3 mil. kubických metrov dreva. „Hlavným dôvodom sú vážne pochybnosti o transparentnosti pri ich uzatváraní. Podniku tiež absentujú zdroje na ich úplné naplnenie,“ povedal generálny riaditeľ podniku Matej Vigoda. Zmluvy sa zrušia po uplynutí výpovednej doby a následne chcú Lesy SR zaviesť transparentný spôsob ich uzatvárania.



Štátny podnik Lesy SR je najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodaruje necelých 900-tisíc hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3 600 ľudí.