Tropické horúčavy sú nebezpečné pre organizmus: Takto ochránite svoje zdravie

Počas vysokých teplôt netreba zabúdať na pitný režim. Pomáha predchádzať kolapsom z tepla, preto treba piť priebežne a nečakať na pocit smädu.

Vysoké teploty podľa záchranárov predstavujú záťaž na organizmus, najohrozenejšie sú deti, seniori a chronickí pacienti. V súvislosti s vysokými horúčavami na to upozornila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Vhodné nápoje sú napríklad minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy. Obsahovať by mali čo najmenej cukru, do šiestich percent, ten totiž zvyšuje pocit smädu.

Nevhodný je tiež alkohol, ktorý zvyšuje produkciu tepla v organizme. Ideálne nie sú ani príliš studené nápoje. Pri pobyte na slnku treba myslieť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev. Zdravotnícki záchranári preto apelujú na verejnosť, aby počas horúcich dní dbala na prevenciu. Znamená to tiež zbytočne sa v obedňajších hodinách nevystavovať slnečným lúčom a dodržiavať dostatočný pitný režim.

Krčová tiež pripomenula, že zo stojaceho auta so zatvorenými oknami sa na slnku stáva skleník, v ktorom veľmi rýchlo stúpa teplota vzduchu. Ten sa môže počas jednej hodiny prehriať na 60 až 70 stupňov Celzia. Zdravotnícki záchranári prízvukovali, že takúto vysokú teplotu živý organizmus nemôže zniesť. Priblížili, že postupne so zohrievaním vzduchu sa zohrieva aj organizmus, a to do 40,5 až 41 stupňov. Smrť organizmu v niektorých prípadoch môže nastať už po 15 až 20 minútach strávených pri extrémne vysokej teplote vzduchu.

Ak už dôjde k zdravotným ťažkostiam v dôsledku prehriatia, treba pacienta preniesť do chladnejšieho prostredia a podávať mu tekutiny po malých dúškoch, ideálne čistú vodu. V prípade zhoršenia zdravotného stavu je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať.