Facebook podal sťažnosť na Európsku úniu (EÚ) na Všeobecnom súde Európskej únie za narušenie súkromia jeho zamestnancov.

Uviedol to v pondelok britský denník Financial Times, s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Americká firma tvrdí, že regulátori EÚ kládli jej zamestnancom mnoho otázok, ktoré sa netýkali dvoch prebiehajúcich protimonopolných vyšetrovaní. Preto požiadala Všeobecný súd v Luxemburgu, aby zasiahol, uviedol britský denník.