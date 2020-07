Smrť na rybačke! Lukáš († 32) skončil s nožom v hrudi: V nedeľu mal krstiť syna, teraz mu chystajú pohreb

Víkendová idylka pri jazere sa v sekunde zmenila na tragédiu. V sobotu večer došlo pri brehu rybníka v obci Čaňa (okr. Košice-okolie) k hádke medzi dvomi mužmi.

Výmena názorov však skončila krvavou drámou s hrozným koncom. Len 32-ročný Lukáš po incidente podľahol bodným zraneniam, ktoré mu mal podľa polície spôsobiť 66-ročný Košičan. Ten čelí obvineniu pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Lukášovi najbližší a priatelia sú v šoku. Bolesť rodiny znásobuje aj skutočnosť, že jeho partnerka mu pred necelými dvoma mesiacmi porodila synčeka Damiána, pre ktorého chystali krstiny.

Situáciu po tragickom víkende opísal Lukášov najlepší priateľ Martin. „Bol to môj kolega, kmotor, mali sme spolu firmu, boli sme na každej oslave, dovolenke či rybačke. Pre mňa bol ako rodina,“ povedal so žiaľom. O strašnej udalosti sa dozvedel cez telefón od známeho. „Zobudili ma v noci a oznámili mi, čo sa stalo. Keď som prišiel ráno na miesto činu, Lukáša už odtiaľ odnášali. V osudný deň sme ho tam na rybačke boli pozrieť aj s manželkou, všetko bolo v poriadku a nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo také stane,“ spomína si Martin.

Z nečakaného odchodu je on, ale aj Lukášova blízka rodina v šoku. „Minulý týždeň som mal svadbu a bol mi za svedka. Lukášovi a jeho priateľke sa len nedávno narodil syn, v nedeľu mali mať krstiny,“ dodal so zármutkom.

Útočníkovi hrozí vysoký trest

Krajský policajný hovorca Jaroslav Ličák informoval, že v sobotu okolo pol desiatej večer došlo v katastri obce Čaňa k hádke medzi 66-ročným mužom z Košíc a 32-ročným mužom z Košíc. „Verbálne útoky vyústili až do fyzického ataku, pri ktorom 66-ročný muž s úmyslom protivníka usmrtiť, tohto dvakrát bodol ostrým predmetom do oblasti hrudníka, čím mu spôsobil zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ uviedol hovorca.

Doplnil, že vyšetrovateľ po vykonaní procesných úkonov vzniesol obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy voči Košičanovi (66) a spracoval podnet na vzatie do vyšetrovacej väzby „V prípade dokázania viny mu za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov,“ doplnil Ličák. Podľa našich informácií mal byť tým ostrým predmetom nôž. „Ľudia, ktorí poznali Lukáša, vedia, že aj keby bol neviem ako podgurážený, neublížil by ani muche,“ zhodnotil Martin.

Ratoval ho otec

Miestny rybár František poznal Lukáša od detstva ako usmievavého a stále dobre naladeného chlapca. Ako opísal, ľudia na ich rybárskom mieste sa tu už roky poznajú a tvoria zabehnutú partiu. „Milan nepatril do tej partie, prišiel sem so svojím karavanom niekedy v máji a chodil sem raz za dva týždne,“ uviedol František.

Podľa jeho slov celý spor vznikol tým, že starší Milan zahadzoval špaky cigariet na zem. „Lukáš sa ho opýtal niečo v zmysle, či to robí aj doma,“ povedal rybár. František dodal, že Lukášov otec, ktorý bol len pár metrov od miesta incidentu, mu pribehol na pomoc, syna však už zachrániť nedokázal. „Celá rodina to znáša veľmi ťažko,“ zakončil.