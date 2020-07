Deti si užívajú letné ničnerobenie, stále však majú smelé plány: Čo sme stihli za polovicu prázdnin

Časť oddychu už pomaličky majú za sebou. Slovenskí školáci či škôlkari si vychutnávajú letné chvíle na rozličných miestach.

Naplno si užívajú dni príjemného ničnerobenia, do chvíle, keď znova zazvoní školský zvonček, však majú ešte obrovské množstvo plánov. Koronavírus narušil aj prázdniny a mnohí rodičia museli hľadať náhradu za letnú dovolenku v zahraničí. Novému Času školáci plní nových zážitkov prezradili, ako prežili prvý mesiac, kam podaktorí plánovali ísť pred pandémiou a kam by sa ešte chceli vybrať do konca prázdnin.

Výlet na Chopok

Boris (8) a Alex (6), Lučenec

- Máme doma nový bazén, tak v ňom trávime veľa času. Okrem toho sa chodíme kúpať aj na kúpaliská a na priehradu a máme za sebou rôzne túry na hory a návštevy jaskýň. V auguste sme mali ísť na Cyprus, ale pre koronavírus nejdeme. Rodičia nám to vynahradia v Piešťanoch.

Návšteva ranča

Danko (8), Dunajská Lužná Otvoriť galériu Danko (8) Zdroj: ar

- Leto trávim doma v bazéne a aj u starých rodičov v Lučenci, kde chodím do táborov. Tento víkend som mal skvelý zážitok na koni na ranči Megi. S rodičmi a sestričkou sme mali ísť na dovolenku do Turecka, ale pre epidémiu sme nešli nikam. Zvyšok prázdnin si ešte užijem v ďalšom tábore a na Košariskách.

Tábor s kamarátmi

Emka (13), Košice

Otvoriť galériu Emka (13) Zdroj: ar

-Toto leto som bola v tábore v Novej Bani. Bolo tam super. Spoznala som veľa nových kamarátov, každý deň sme mali nabitý program. Kúpali sme sa v jazere, hrali a zabávali. Určite tam pôjdem aj na ďalší rok. Ešte by som chcela ísť na nejaký spoločný výlet s rodičmi, bratom alebo kamarátmi. Samozrejme, teším sa aj na prázdniny k babke.

Hubačka a splav

Šimon (10), Komárno Otvoriť galériu Šimon (10) Zdroj: ar

- Bol som v Tisovci, kde som chodil na túry a aj hríby som nazbieral. Nasledoval tábor, splavoval som v ňom Pieniny, to sa mi páčilo, a teraz som sa vrátil z Balatonu. Ale verím, že ešte veľa toho stihnem, pochodím aj slovenské hrady, to je môj najväčší sen.

More v Chorvátsku

Sonička (8), Simonka (3) a Luky (6), Banská Bystrica Otvoriť galériu Sonička (8), Simonka (3) a Luky (6) Zdroj: ar

- S rodičmi sme chceli precestovať Korziku a Sardíniu, ale kvôli pandémii si to vynahradzujeme na chalupe na Donovaloch. Boli sme splavovať aj Váh a stihli sme aj Chorvátsko. Plánujeme ešte navštíviť starých rodičov na východe, ale aj na juhu Slovenska.

Túry na bicykli

Peťko (8), Lučenec Otvoriť galériu Peťko (8) Zdroj: ar

- Keďže nám dovolenka v Turecku padla, trávim leto doma. Chodím sa s rodičmi a malou sestričkou bicyklovať do okolia Lučenca a na kúpaliská a jazerá. Do konca leta plánujeme výlet do Bratislavy, do stanov vo Zveroparku Žarnovica a do zoo v Košiciach.