Najhoršie obavy sa naplnili: Správy o Mbappeho stave St. Germain nepotešia

Francúzsky útočník Kylian Mbappe bude chýbať futbalistom Paríža St. Germain vo štvrťfinále Ligy majstrov proti Atalante Bergamo (12. augusta). Po zranení členka ho čaká približne trojtýždňová pauza.

Dvadsaťjedenročný kanonier PSG absolvoval po tvrdom zákroku Loica Perrina v piatkovom finále Francúzskeho pohára s AS St. Etienne (1:0) ďalšie vyšetrenia, ktoré potvrdili predbežnú diagnózu - vyvrtnutie a značné poškodenie väzov v členku. Majster sveta z roku 2018 tak s určitosťou vynechá aj blížiace sa finále Francúzskeho ligového pohára proti Olympique Lyon (v piatok 31. júla). Ohrozený je aj jeho štart v augustovom vyvrcholení Ligy majstrov, i keď podľa prognóz by sa mal stihnúť uzdraviť do semifinále.

Francúzsky reprezentant sa stal v 31. minúte terčom ostrého zákroku Perrina, po ktorom uvidel stopér AS červenú kartu. Mbappe si nechal pravý členok dlhší čas ošetrovať, napokon ho vystriedal Pablo Sarabia. Nakoniec sa vyhol vážnejšiemu zraneniu, keď vyšetrenia neodhalili žiadnu zlomeninu. "Očakávaná dĺžka liečby je približne tri týždne," uviedol úradujúci majster Ligue 1 v pondelkovom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.